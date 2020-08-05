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Суд в Киеве арестовал мужчину, угрожавшего взорвать банк
Печерский районный суд Киева арестовал до 1 октября мужчину, который в понедельник захватил отделение банка в столичном бизнес-центре, где взял заложницу и... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:02
захват отделения банка в киеве
антон геращенко
мвд украины
киев
украина
в мире
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353
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захват отделения банка в киеве, антон геращенко, мвд украины, киев, украина, в мире

Суд в Киеве арестовал мужчину, угрожавшего взорвать банк

18:02 05.08.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация у здания бизнес-центра "Леонардо" в Киеве
Ситуация у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 авг – РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал до 1 октября мужчину, который в понедельник захватил отделение банка в столичном бизнес-центре, где взял заложницу и угрожал взорвать помещение, сообщила журналистам после заседания пресс-секретарь прокуратуры украинской столицы Надежда Максимец.
В понедельник в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева 32-летний мужчина взял в заложники руководителя отделения расположенного там украинского банка. Он угрожал взорвать бомбу в случае невыполнения его требований. По данным замглавы МВД Антона Геращенко, злоумышленник - гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович. Спецоперация по задержанию захватчика длилась несколько часов и завершилась успешно. Правоохранители возбудили дело по статье "террористический акт". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
"Ходатайство удовлетворено. Содержание под стражей до 1 октября", - написала Максимец на своей странице в Facebook.
На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан.
Захватчик и заложница внутри банка в здании бизнес-центра Леонардо в Киеве
3 августа, 19:54
Называл себя "святым духом". Составлен портрет захватившего банк в Киеве
В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.
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Захват отделения банка в КиевеАнтон ГеращенкоМВД УкраиныКиевУкраинаВ мире
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