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Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в банке города Гавр
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в банке города Гавр на севере Франции, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T00:08
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