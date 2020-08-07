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Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в банке города Гавр
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в банке города Гавр на севере Франции, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 07.08.2020
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Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в банке города Гавр

00:08 07.08.2020
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© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в банке города Гавр на севере Франции, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее сообщалось, что 34-летний мужчина, известный полиции из-за психиатрических проблем и неких правонарушений, захватил заложников в отделении банка в центре Гавра. Сообщалось о пяти заложниках, часть из них были освобождены самим преступником.
На момент окончания операции в заложниках оставался только один человек. По предварительным данным, никто из заложников не пострадал.
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