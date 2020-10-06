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В Берлине задержали захватившего отделение банка мужчину
Преступник, захвативший отделение банка в торговом центре "Форум Кёпеник" на юго-востоке Берлина, схвачен, заложники освобождены, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:48
2020-10-06T18:51
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости.</strong> Преступник, захвативший отделение банка в торговом центре "Форум Кёпеник" на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>, схвачен, заложники освобождены, заявили РИА Новости в городской полиции."В настоящее время трое заложников освобождены. Мы не можем подтвердить сейчас, был ли преступник вооружен, однако он удерживал этих лиц в банке. О мотивах преступника пока ничего не можем вам сказать", - заявил сотрудник полиции.Мужчина напал на отделение банка в ТЦ в Берлине, с ним находились несколько человек, на месте работают около 200 полицейских, сообщали ранее РИА Новости в полиции.
https://ria.ru/20170421/1492792263.html
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германия
берлин (город)
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германия, берлин (город), в мире

В Берлине задержали захватившего отделение банка мужчину

18:48 06.10.2020 (обновлено: 18:51 06.10.2020)
 
© REUTERS / Fabrizio BenschНемецкий спецназ у отделения банка после захвата заложников в Кёпенике недалеко от Берлина
Немецкий спецназ у отделения банка после захвата заложников в Кёпенике недалеко от Берлина - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Преступник, захвативший отделение банка в торговом центре "Форум Кёпеник" на юго-востоке Берлина, схвачен, заложники освобождены, заявили РИА Новости в городской полиции.
"В настоящее время трое заложников освобождены. Мы не можем подтвердить сейчас, был ли преступник вооружен, однако он удерживал этих лиц в банке. О мотивах преступника пока ничего не можем вам сказать", - заявил сотрудник полиции.
Мужчина напал на отделение банка в ТЦ в Берлине, с ним находились несколько человек, на месте работают около 200 полицейских, сообщали ранее РИА Новости в полиции.
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