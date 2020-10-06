https://ria.ru/20201006/zaderzhanie-1578501699.html

В Берлине задержали захватившего отделение банка мужчину

Преступник, захвативший отделение банка в торговом центре "Форум Кёпеник" на юго-востоке Берлина, схвачен, заложники освобождены, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:48

2020-10-06T18:48

2020-10-06T18:51

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости.</strong> Преступник, захвативший отделение банка в торговом центре "Форум Кёпеник" на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>, схвачен, заложники освобождены, заявили РИА Новости в городской полиции."В настоящее время трое заложников освобождены. Мы не можем подтвердить сейчас, был ли преступник вооружен, однако он удерживал этих лиц в банке. О мотивах преступника пока ничего не можем вам сказать", - заявил сотрудник полиции.Мужчина напал на отделение банка в ТЦ в Берлине, с ним находились несколько человек, на месте работают около 200 полицейских, сообщали ранее РИА Новости в полиции.

https://ria.ru/20170421/1492792263.html

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германия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, берлин (город), в мире