https://ria.ru/20201006/zaderzhanie-1578501699.html
В Берлине задержали захватившего отделение банка мужчину
Преступник, захвативший отделение банка в торговом центре "Форум Кёпеник" на юго-востоке Берлина, схвачен, заложники освобождены, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:48
2020-10-06T18:48
2020-10-06T18:51
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости.</strong> Преступник, захвативший отделение банка в торговом центре "Форум Кёпеник" на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a>, схвачен, заложники освобождены, заявили РИА Новости в городской полиции."В настоящее время трое заложников освобождены. Мы не можем подтвердить сейчас, был ли преступник вооружен, однако он удерживал этих лиц в банке. О мотивах преступника пока ничего не можем вам сказать", - заявил сотрудник полиции.Мужчина напал на отделение банка в ТЦ в Берлине, с ним находились несколько человек, на месте работают около 200 полицейских, сообщали ранее РИА Новости в полиции.
https://ria.ru/20170421/1492792263.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, берлин (город), в мире