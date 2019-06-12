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РИА Новости

Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме

02:17
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© AFP 2019 / JEAN-FRANCOIS MONIERСотрудники французской полиции вблизи тюрьмы Конде-сюр-Сарт. 12 июня 2019
Сотрудники французской полиции вблизи тюрьмы Конде-сюр-Сарт. 12 июня 2019
© AFP 2019 / JEAN-FRANCOIS MONIER
Сотрудники французской полиции вблизи тюрьмы Конде-сюр-Сарт. 12 июня 2019
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ситуация с заложниками, захваченными в тюрьме во Франции, разрешилась, сообщила министр юстиции Франции Николь Беллубе.
Ранее сообщалось об освобождении одного из заложников.
"Конец захвата заложников в тюрьме Конде-сюр-Сарт. Я благодарю команды тюремной администрации и спецподразделение полиции за их участие. Я обещаю всю мою поддержку надзирателям", - написала Беллубе в Twitter.
По данным телеканала BFMTV, захватчика поместили под стражу.
В тюрьме Конде-сюр-Сарт 11 июня 35-летний заключенный, отбывающий долгий срок, захватил в заложники двоих человек - стажера и надзирателя. Ранее он уже брал заложников, за что его и перевели в Конде-сюр-Сарт. По данным телеканала, заключенный страдает от психического расстройства и проходит курс лечения.
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