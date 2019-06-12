Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме

В тюрьме Конде-сюр-Сарт 11 июня 35-летний заключенный, отбывающий долгий срок, захватил в заложники двоих человек - стажера и надзирателя. Ранее он уже брал заложников, за что его и перевели в Конде-сюр-Сарт. По данным телеканала, заключенный страдает от психического расстройства и проходит курс лечения.