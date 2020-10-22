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В банке Грузии рассказали о состоянии сотрудников филиала в Зугдиди
Сотрудники филиала Банка Грузии в Зугдиди, посетители и полицейские, которые были участниками событий, связанных с захватом филиала, здоровы и находятся в... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:19
2020-10-22T12:19
захват заложников в грузинском банке
зугдиди
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники филиала Банка Грузии в <a href="https://ria.ru/location_Zugdidi" target="_blank">Зугдиди</a>, посетители и полицейские, которые были участниками событий, связанных с захватом филиала, здоровы и находятся в безопасности, сообщается на странице банка в <a href="https://www.facebook.com/BankOfGeorgia" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка <a href="https://ria.ru/location_Georgia" target="_blank">Грузии</a> в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдава и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. В четверг министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.Филиал банка Грузии в Зугдиди на данный момент закрыт, в нем всю ночь правоохранители проводили следственные действия. Полиция больше не охраняет территорию.
https://ria.ru/20201022/zalozhniki-1580920159.html
зугдиди
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захват заложников в грузинском банке, зугдиди, грузия, в мире

В банке Грузии рассказали о состоянии сотрудников филиала в Зугдиди

12:19 22.10.2020
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПолицейские возле филиала "Банка Грузии" в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
Полицейские возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Sputnik / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники филиала Банка Грузии в Зугдиди, посетители и полицейские, которые были участниками событий, связанных с захватом филиала, здоровы и находятся в безопасности, сообщается на странице банка в Facebook.
Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдава и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. В четверг министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.

"Участники вчерашних событий - все сотрудники, посетители и полицейские здоровы и находятся в безопасности. Обязательно найдем путь, чтобы жизнь каждого из них как можно скорее вернулась в прежний режим. Спасибо за поддержку", - говорится в заявлении банка.

Филиал банка Грузии в Зугдиди на данный момент закрыт, в нем всю ночь правоохранители проводили следственные действия. Полиция больше не охраняет территорию.
Ситуация на месте захвата заложников в Зугдиди - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
Вчера, 00:15
В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
 
Захват заложников в грузинском банкеЗугдидиГрузияВ мире
 
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