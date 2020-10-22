https://ria.ru/20201022/gruziya-1580970536.html

В банке Грузии рассказали о состоянии сотрудников филиала в Зугдиди

Сотрудники филиала Банка Грузии в Зугдиди, посетители и полицейские, которые были участниками событий, связанных с захватом филиала, здоровы и находятся в... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:19

2020-10-22T12:19

2020-10-22T12:19

захват заложников в грузинском банке

зугдиди

грузия

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники филиала Банка Грузии в <a href="https://ria.ru/location_Zugdidi" target="_blank">Зугдиди</a>, посетители и полицейские, которые были участниками событий, связанных с захватом филиала, здоровы и находятся в безопасности, сообщается на странице банка в <a href="https://www.facebook.com/BankOfGeorgia" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка <a href="https://ria.ru/location_Georgia" target="_blank">Грузии</a> в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдава и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. В четверг министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.Филиал банка Грузии в Зугдиди на данный момент закрыт, в нем всю ночь правоохранители проводили следственные действия. Полиция больше не охраняет территорию.

https://ria.ru/20201022/zalozhniki-1580920159.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в грузинском банке, зугдиди, грузия, в мире