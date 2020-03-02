Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в ТЦ на Филиппинах

К настоящему моменту все заложники в торговом центре освобождены.
Ранее сообщалось, что вооруженный удерживал в ТЦ порядка 30 человек. Отмечалось, что почти все заложники - сотрудники центра. Нападавший устроил стрельбу, один человек получил ранение и был доставлен в местную больницу.
В ходе переговоров с полицией захватчик потребовал организовать ему контакт со средствами массовой информации и бывшими коллегами. В результате установленной видео- и аудиосвязи руководство охранной службы, где ранее работал нападавший, принесло ему извинения и выразило готовность уйти в отставку.