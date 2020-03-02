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На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ
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РИА Новости

На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ

15:23 02.03.2020 (обновлено: 16:00 02.03.2020)
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© AP Photo / Aaron FavilaПолицейские на месте захвата заложников в торговом центре Virra в Маниле
Полицейские на месте захвата заложников в торговом центре Virra в Маниле
© AP Photo / Aaron Favila
Полицейские на месте захвата заложников в торговом центре Virra в Маниле
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Все заложники в торговом центре в столице Филиппин Маниле освобождены, сообщает портал Rappler.
В понедельник утром бывший охранник ТЦ заблокировал в здании около 30 человек. При захвате он устроил стрельбу (также, по данным СМИ, при себе у него была граната), ранил одного человека, которого удалось госпитализировать. Посетителей эвакуировали.
Почти все заложники — сотрудники ТЦ. Полиция несколько часов вела переговоры, в ходе которых мужчина озвучил требования: контакт со СМИ и экс-коллегами.
По установленной видео- и аудиосвязи руководство охранной службы, где ранее работал нападавший, принесло ему извинения и выразило готовность уйти в отставку.
Полиция на месте захвата заложников в торговом центре Вирра на Филиппинах
09:01
В Сети опубликовали видео с места захвата заложников на Филиппинах
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ФилиппиныВ мире
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