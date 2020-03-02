На Филиппинах освободили всех заложников в ТЦ

В понедельник утром бывший охранник ТЦ заблокировал в здании около 30 человек. При захвате он устроил стрельбу (также, по данным СМИ, при себе у него была граната), ранил одного человека, которого удалось госпитализировать. Посетителей эвакуировали.
Почти все заложники — сотрудники ТЦ. Полиция несколько часов вела переговоры, в ходе которых мужчина озвучил требования: контакт со СМИ и экс-коллегами.
По установленной видео- и аудиосвязи руководство охранной службы, где ранее работал нападавший, принесло ему извинения и выразило готовность уйти в отставку.