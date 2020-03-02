На Филиппинах один человек пострадал при захвате заложников в ТЦ

В настоящее время пострадавший доставлен в больницу. Руководство торгового центра сообщило, что ранение получил сотрудник службы охраны.
Ранее сообщалось, что вооруженный человек в понедельник устроил стрельбу в торговом центре и захватил порядка 30 заложников. Как сообщает портал Rappler, нападавшим является бывший охранник торгового центра, эту информацию подтверждает руководство ТЦ. По предварительным данным полиции, почти все заложники – сотрудники центра. В настоящее время полиция ведет переговоры с захватчиком, здание эвакуировано.