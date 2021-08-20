https://ria.ru/20210820/bank-1746498713.html
Жителя Тюмени, захватившего заложников в банке, признали невменяемым
Жителя Тюмени, захватившего заложников в банке, признали невменяемым - РИА Новости, 20.08.2021
Жителя Тюмени, захватившего заложников в банке, признали невменяемым
Житель Тюмени, который в июле захватил заложников в банке и потребовал 15 миллионов рублей, признан невменяемым, сообщает в пятницу СК РФ. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T10:25
2021-08-20T10:25
2021-08-20T10:26
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Житель Тюмени, который в июле захватил заложников в банке и потребовал 15 миллионов рублей, признан невменяемым, сообщает в пятницу СК РФ.Громкий инцидент произошел 7 июля в отделении Сбербанка на Червишевском тракте: в банк зашел человек, потребовавший 15 миллионов под угрозой "опасного предмета", якобы находившегося в его сумке (впоследствии это не подтвердилось).Вскоре он был задержан, а на допросе давал путаные показания. В частности, как отмечал источник РИА Новости, 32-летний тюменец объяснял свой поступок приказом некоего известного актера (СМИ писали о Федоре Бондарчуке). Якобы тот позвонил и "дал такую установку – захватить банк"."По результатам … судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими", - говорится в релизе.В связи с этим уголовное дело направлено в суд с постановлением о "применении принудительных мер медицинского характера" - то есть отправки в психбольницу.
https://ria.ru/20210802/moshennichestvo-1743979365.html
https://ria.ru/20210817/ograblenie-1746046812.html
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф)
10:25 20.08.2021 (обновлено: 10:26 20.08.2021)
Жителя Тюмени, захватившего заложников в банке, признали невменяемым
СК: жителя Тюмени, захватившего заложников в банке и требовавшего деньги, признали невменяемым