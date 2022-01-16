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В Далласе взяли под охрану синагоги на фоне захвата заложников в Колливилле
В Далласе взяли под охрану синагоги на фоне захвата заложников в Колливилле - РИА Новости, 16.01.2022
В Далласе взяли под охрану синагоги на фоне захвата заложников в Колливилле
Синагоги в Далласе, штат Техас, возьмут под охрану на фоне захвата заложников в пригородном Колливилле, сообщил мэр города Эрик Джонсон. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T01:47
2022-01-16T01:47
2022-01-16T01:47
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Синагоги в Далласе, штат Техас, возьмут под охрану на фоне захвата заложников в пригородном Колливилле, сообщил мэр города Эрик Джонсон.Он добавил, что полиция работает с иудейской общиной, чтобы отслеживать любые угрозы, связанные с ситуацией в Колливилле.Захвативший заложников в Колливилле удерживает четырех человек, в том числе раввина, и, угрожая якобы спрятанными бомбами, требует освобождения женщины, осужденной за покушение на убийство американского солдата. Как сообщал телеканал ABC News, преступник заявляет, что это его сестра - осужденная за терроризм в США на 86 лет Аафия Сиддики.О ситуации проинформирован президент США Джо Байден, сообщают американские СМИ.
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в мире, техас, сша, даллас
В Далласе взяли под охрану синагоги на фоне захвата заложников в Колливилле
Мэр Далласа Джонсон заявил, что полиция усилила охрану синагог на фоне захвата заложников