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2020-05-25T13:22
https://ria.ru/20200525/1571948243.html
СК предъявил обвинение мужчине, захватившему заложников в Альфа-банке
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РИА Новости

СК предъявил обвинение мужчине, захватившему заложников в Альфа-банке

12:54 25.05.2020 (обновлено: 13:22 25.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗахват заложников в отделении банка в центре Москвы
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следственный комитет предъявил обвинение Алексею Барышникову, захватившему заложников в отделении Альфа-банка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ираклий Сохадзе.
Мужчину обвиняют по статье "Захват заложников с применением оружия в отношении двух и более лиц".
Барышникову грозит до 15 лет заключения.
Следствие просит суд арестовать обвиняемого.
Представитель СК по Москве Юлия Иванова отметила, что свидетелей и очевидцев уже допросили, мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
Инцидент произошел 23 мая в отделении Альфа-банка на Земляном Валу в Москве. Мужчина заявил, что у него бомба и он намерен взорвать отделение. Злоумышленника задержали, никто не пострадал, взрывчатых веществ не нашли. На допросе ранее судимый уроженец Нижневартовска признал вину и пояснил, что целью захвата заложников было "узнать правду".
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
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МоскваСледственный комитет России (СК РФ)Альфа-банкПроисшествия
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