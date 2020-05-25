СК предъявил обвинение мужчине, захватившему заложников в Альфа-банке

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Следственный комитет предъявил обвинение Алексею Барышникову, захватившему заложников в отделении Альфа-банка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ираклий Сохадзе.
Мужчину обвиняют по статье "Захват заложников с применением оружия в отношении двух и более лиц".
Барышникову грозит до 15 лет заключения.
Следствие просит суд арестовать обвиняемого.
Представитель СК по Москве Юлия Иванова отметила, что свидетелей и очевидцев уже допросили, мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
Инцидент произошел 23 мая в отделении Альфа-банка на Земляном Валу в Москве. Мужчина заявил, что у него бомба и он намерен взорвать отделение. Злоумышленника задержали, никто не пострадал, взрывчатых веществ не нашли. На допросе ранее судимый уроженец Нижневартовска признал вину и пояснил, что целью захвата заложников было "узнать правду".