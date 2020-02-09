В Таиланде ликвидировали солдата, устроившего стрельбу

Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба

© AP Photo / Sakchai Lalitkanjanakul Спецназ в Таиланде около торгового центра, где произошла стрельба

БАНГКОК, 9 фев — РИА Новости. Сержанта таиландской армии, который устроил стрельбу в городе Нахонратчасима (Корат), ликвидировали, передает Сержанта таиландской армии, который устроил стрельбу в городе Нахонратчасима (Корат), ликвидировали, передает Тхаи Рат ТВ

"Это произошло 15 минут назад. Нам сообщило об этом командование полицейского отряда спецназа", — передал с места событий корреспондент телеканала.

Начальник главного управления национальной полиции генерал Чактхип Чайчинда подтвердил ликвидацию стрелка и объявил о завершении операции. Подробностей он не сообщил.