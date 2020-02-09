В Таиланде ликвидировали солдата, устроившего стрельбу

БАНГКОК, 9 фев — РИА Новости. Сержанта таиландской армии, который устроил стрельбу в городе Нахонратчасима (Корат), ликвидировали, передает Тхаи Рат ТВ.
"Это произошло 15 минут назад. Нам сообщило об этом командование полицейского отряда спецназа", — передал с места событий корреспондент телеканала.
Начальник главного управления национальной полиции генерал Чактхип Чайчинда подтвердил ликвидацию стрелка и объявил о завершении операции. Подробностей он не сообщил.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра Terminal 21 и захватил заложников. Погибли 26 человек, ранены 57.