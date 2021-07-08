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Суд арестовал мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени

Суд арестовал мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени - РИА Новости, 08.07.2021

Суд арестовал мужчину, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени

Мужчина, захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, заключен под стражу, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:13

2021-07-08T13:13

2021-07-08T13:24

захват отделения сбербанка в тюмени

россия

сбербанк россии

следственный комитет россии (ск рф)

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Мужчина, захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, заключен под стражу, сообщает региональное управление СК РФ.В среду утром мужчина вошел в отделение Сбербанка на Червишевском тракте, захватил заложников и потребовал деньги, утверждая, что в его сумке некий "опасный предмет". По версии следствия, 32-летний злоумышленник потребовал 15 миллионов рублей. Силовики его задержали, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК РФ (захват заложника)."Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он допрошен по обстоятельствам совершенного преступления", - говорится в сообщении.Отмечается, что по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психиатрическая, чтобы установить вменяемость мужчины на момент совершения преступления.Как уточнили в пресс-службе Тюменского областного суда, обвиняемый Александр Греченко в среду в 09.16 (07.16 мск) пришел в отделение Сбербанка, взял в заложники двух сотрудниц, угрожая взрывным устройством в своем рюкзаке, и потребовал 13 миллионов рублей за освобождение. Ближе к полудню он повысил сумму откупных до 15 миллионов.Все это время, по данным суда, сотрудники полиции, Росгвардии и спецслужб вели переговоры с захватчиком и под видом инкассаторов нейтрализовали его в момент передачи денег. Как добавили в пресс-службе, ранее Греченко не привлекался к уголовной ответственности и при наличии средне-специального образования нигде не работал.

https://ria.ru/20210707/bank-1740220541.html

россия

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват отделения сбербанка в тюмени, россия, сбербанк россии, следственный комитет россии (ск рф), тюмень, происшествия