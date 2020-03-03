Появилось видео нападения заложников на захватчика в ТЦ на Филиппинах

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Заложники в торговом центре на Филиппинах после освобождения напали на преступника. Видео опубликовано на канале RT в YouTube.
На кадрах видно, как на молодого человека набрасывается около десятка человек и валит его на пол. Мужчину отбивает полиция и уводит в полубессознательном состоянии.
Бывший охранник ТЦ Greenhills в Маниле накануне заблокировал в здании около 30 человек. При захвате он открыл стрельбу и ранил одного человека. Полиция несколько часов вела переговоры, в ходе которых мужчина выдвинул требования: контакт со СМИ и экс-коллегами.
По видео- и аудиосвязи руководство охранной службы, где ранее работал нападавший, принесло ему извинения и выразило готовность уйти в отставку. После этого мужчина отпустил заложников, а его самого задержали.