Захвативший заложников в Одессе требовал один миллион долларов и вертолет

КИЕВ, 7 июл - РИА Новости. Житель Одессы, несколько часов удерживавший заложников, требовал 1 миллион долларов и вертолёт, сообщила пресс-служба областного управления полиции.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который захватил заложников в финансовом учреждении в Одессе. По данным полиции, им оказался местный житель, который зашел в первую попавшееся финучреждение и потребовал от работников деньги.

"Когда сумма, которую выдали девушки, показалась злоумышленнику недостаточной, он приказал звонить в полицию, чтобы запросить больше - миллион долларов и вертолет", - говорится в сообщении.

Глава областного управления полиции Олег Бех предлагал обменять себя на заложниц, однако злоумышленник не соглашался и "продолжал требовать вертолет и деньги".

"Переговоры велись не менее трех часов, правонарушитель постоянно менял решение. Наконец, оценивая ситуацию, которая сложилась на месте, спецназовцы приняли решение осуществить проникновение в помещение и задержать преступника", - говорится в сообщении.