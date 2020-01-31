В Индии забили камнями женщину, чей муж взял в заложники 20 детей

Как писали местные СМИ, житель округа Фаррухабад по имени Суреш Батам, обвинявшийся ранее в убийстве, пригласил детей на день рождения своей дочери. Всего в плену оказались 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет, а также несколько женщин. Когда обеспокоенные родители начали стучать в дверь дома Батама, он открыл стрельбу и бросил гранату.