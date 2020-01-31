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В Индии забили камнями женщину, чей муж взял в заложники 20 детей
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РИА Новости

В Индии забили камнями женщину, чей муж взял в заложники 20 детей

09:18 31.01.2020 (обновлено: 11:20 31.01.2020)
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв — РИА Новости. Односельчане забили камнями жену Суреша Батама, взявшего накануне в заложники свыше 20 детей в индийском штате Уттар-Прадеш, передает телеканал NDTV.
Ранее полицейские в ходе спецоперации застрелили мужчину, дети освобождены; по предварительным данным, они не пострадали.
Как писали местные СМИ, житель округа Фаррухабад по имени Суреш Батам, обвинявшийся ранее в убийстве, пригласил детей на день рождения своей дочери. Всего в плену оказались 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет, а также несколько женщин. Когда обеспокоенные родители начали стучать в дверь дома Батама, он открыл стрельбу и бросил гранату.
По информации телеканала, после того как мужчина был ликвидирован, местные жители схватили его жену и забросали ее камнями. Женщину доставили в госпиталь в критическом состоянии, позднее она умерла.
Полиция пока не располагает точными данными об участии жены Батама в захвате заложников, но подозревает, что она оказывала мужу помощь.
Кашмир. Архивное фото
23 июня 2017, 15:27
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Уттар-ПрадешИндияВ мире
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