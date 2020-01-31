В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей

Ранее местные СМИ сообщали, что житель округа Фаррухабад по имени Суреш Батам, обвинявшийся ранее в убийстве, пригласил детей на день рождения своей дочери и взял их в заложники. Всего в плену оказались 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет, а также несколько женщин.