В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полицейские в индийском штате Уттар-Прадеш застрелили мужчину, который взял в заложники более 20 детей в своем доме, сообщает издание India Today.
Ранее местные СМИ сообщали, что житель округа Фаррухабад по имени Суреш Батам, обвинявшийся ранее в убийстве, пригласил детей на день рождения своей дочери и взял их в заложники. Всего в плену оказались 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет, а также несколько женщин.
16 июня 2017, 11:39В Австралии вооруженный мужчина взял в заложники женщину и четырех детей
Один из односельчан пытался начать переговоры с преступником, но тот открыл огонь и ранил парламентера в ногу. Когда дом Батама окружили полицейские, он обстрелял и их и бросил ручную гранату.
Злоумышленник был уничтожен в ходе спецоперации, рнения получили трое стражей порядка.
Дети, по предварительным данным, не пострадали.
По данным издания Батам, осужденный пожизненно за убийство, был освобожден под залог.
11 июня 2018, 14:29Житель Флориды взял четырех детей в заложники