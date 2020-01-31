Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T11:56+0300
https://ria.ru/20200131/1564086924.html
В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564097961_0:39:2404:1391_1036x0_80_0_0_6395be3f0f665a4ac91af67e05a2d870.jpg
РИА Новости

В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей

04:07 31.01.2020 (обновлено: 11:56 31.01.2020)
1844
© REUTERS / ANIМестные жители и полицейские у здания, в котором мужчина удерживал заложников, в индийском штате Уттар-Прадеш. 30 января 2020
Местные жители и полицейские у здания, в котором мужчина удерживал заложников, в индийском штате Уттар-Прадеш. 30 января 2020
© REUTERS / ANI
Местные жители и полицейские у здания, в котором мужчина удерживал заложников, в индийском штате Уттар-Прадеш. 30 января 2020
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полицейские в индийском штате Уттар-Прадеш застрелили мужчину, который взял в заложники более 20 детей в своем доме, сообщает издание India Today.
Ранее местные СМИ сообщали, что житель округа Фаррухабад по имени Суреш Батам, обвинявшийся ранее в убийстве, пригласил детей на день рождения своей дочери и взял их в заложники. Всего в плену оказались 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет, а также несколько женщин.
Сотрудники правоохранительных органов Австралии. Архивное фото
16 июня 2017, 11:39
В Австралии вооруженный мужчина взял в заложники женщину и четырех детей
Один из односельчан пытался начать переговоры с преступником, но тот открыл огонь и ранил парламентера в ногу. Когда дом Батама окружили полицейские, он обстрелял и их и бросил ручную гранату.
Злоумышленник был уничтожен в ходе спецоперации, рнения получили трое стражей порядка.
Дети, по предварительным данным, не пострадали.
По данным издания Батам, осужденный пожизненно за убийство, был освобожден под залог.
Шеф полиции города Орландо Джон Майна дает комментарий прессе относительно стрельбы в Вестбрук Апартментс в Орландо, США. 11 июня 2018
11 июня 2018, 14:29
Житель Флориды взял четырех детей в заложники
1112221
Обсудить 0
Уттар-ПрадешИндияПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь в Индии
В Индии забили камнями женщину, чей муж взял в заложники 20 детей
Сотрудник полиции
В Волгограде зарезали 16-летнего актера из "Ералаша", пишут СМИ
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Пекин уверен, что справится с коронавирусом, заявили в МИД КНР
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Число раненных при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек
Газодобывающее предприятие
США назвали транзит газа через Украину частью противостояния России
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Цех розлива водки
Нарколог Минздрава рассказал о причинах популярности водки
Полицейский в Индии
В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей
В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая жителя России
В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
Демократическая Республика Конго
В ДРК 21 человек погиб в результате нападений боевиков, сообщает СМИ
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму
Рак легких
Назван простой способ избежать рака легких
Рэп-исполнитель 50 Cent
Рэп-исполнитель 50 Сent удостоился именной звезды на "Аллее Славы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Россия ограничила полеты своих авиакомпаний в Китай
03:09В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
03:09Россиянам рассказали, как правильно спать
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
Лента новостейМолния