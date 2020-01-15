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Источник рассказал подробности о захвате заложника в "Москва-Сити"
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РИА Новости

Источник рассказал подробности о захвате заложника в "Москва-Сити"

16:40 15.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на небоскребы делового центра "Москва-сити"
Вид на небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Полиция выясняет мотивы мужчины, толкнувшие на захват в заложники сотрудника финансовой организации в "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД; по данным источника, причиной могла стать потеря вложенных денег.
Ранее сообщалось, что в среду в здании на Пресненской набережной неизвестный, угрожая ножом, захватил в заложники девушку. По уточненной полицией информации, заложником оказался мужчина - сотрудник одной из финансовых организаций. Прибывшие на место стражи порядка освободили заложника, а злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции.
"Полиция выясняет мотивы его поступка", - пояснили в ведомстве.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что задержанный является гражданином Белоруссии. "Предварительно известно, что он вложил в некий фонд 10 тысяч долларов США. Ему их не вернули", - добавил собеседник агентства.
Полицейский автомобиль
20 ноября 2019, 12:24
Источник: в Ростове-на-Дону обезвредили мужчину, взявшего жену в заложники
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МоскваБелоруссияПроисшествия
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