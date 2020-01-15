Мужчина с ножом удерживал девушку в "Москва-Сити"

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Мужчина с ножом удерживал девушку в одном из зданий "Москва-Сити", полиция ее освободила, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
"Сегодня на службу "02" поступило сообщение о том, что в здании на Пресненской набережной мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, удерживает женщину", - заявили в главке.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они "задержали злоумышленника и освободили девушку", говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал, задержанный доставлен в ОМВД для разбирательства, отмечают в полиции.
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