Полиция освободила заложников в церкви близ Йоханнесбурга

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полицейские Южно-Африканской Республики ( Полицейские Южно-Африканской Республики ( ЮАР ) освободили заложников, которых неизвестные захватили при нападении на церковь близ южноафриканского города Йоханнесбург , заявил представитель полиции Вишну Найду.

Ранее сообщалось о пятерых погибших в результате нападения на церковь в пригороде Йоханнесбурга Зуурбеком, относящейся к Международной пятидесятнической церкви святости. Представитель религиозного учреждения сообщил телеканалу eNCA , что внутри в момент атаки находилось около 200 человек, полиция точного числа заложников не называла.

“Члены специальной рабочей группы, а также группы оперативного реагирования смогли успешно освободить заложников из рук нескольких предполагаемых похитителей”, - заявил представитель полиции в эфире телеканала eNCA.

По словам полицейского, правоохранители ведут расследование убийства четырех человек, которые погибли, находясь в машине рядом с комплексом церковных зданий. Пятый погибший – охранник, которого убили вооруженные люди.

Правоохранители арестовали более 40 человек, шестеро из числа которых получили ранения и были госпитализированы. Среди задержанных представитель полиции ЮАР, военнослужащий, полицейский Йоханнесбурга и сотрудник исправительного учреждения. Пока полицейские не знают, в какой степени задержанные силовики были связаны с нападением. Стражи порядка изъяли почти 45 единиц оружия, в том числе винтовки, пистолеты и помповые ружья.

По словам представителя полиции ЮАР, мотивы нападавших до конца неизвестны. Однако существует версия, отметил он, что совершили атаку представители из конфликтующей группы, которые борются за контроль над церковью.