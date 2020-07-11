Полиция освободила заложников в церкви близ Йоханнесбурга

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полицейские Южно-Африканской Республики (ЮАР) освободили заложников, которых неизвестные захватили при нападении на церковь близ южноафриканского города Йоханнесбург, заявил представитель полиции Вишну Найду.
Ранее сообщалось о пятерых погибших в результате нападения на церковь в пригороде Йоханнесбурга Зуурбеком, относящейся к Международной пятидесятнической церкви святости. Представитель религиозного учреждения сообщил телеканалу eNCA, что внутри в момент атаки находилось около 200 человек, полиция точного числа заложников не называла.
“Члены специальной рабочей группы, а также группы оперативного реагирования смогли успешно освободить заложников из рук нескольких предполагаемых похитителей”, - заявил представитель полиции в эфире телеканала eNCA.
По словам полицейского, правоохранители ведут расследование убийства четырех человек, которые погибли, находясь в машине рядом с комплексом церковных зданий. Пятый погибший – охранник, которого убили вооруженные люди.
Правоохранители арестовали более 40 человек, шестеро из числа которых получили ранения и были госпитализированы. Среди задержанных представитель полиции ЮАР, военнослужащий, полицейский Йоханнесбурга и сотрудник исправительного учреждения. Пока полицейские не знают, в какой степени задержанные силовики были связаны с нападением. Стражи порядка изъяли почти 45 единиц оружия, в том числе винтовки, пистолеты и помповые ружья.
По словам представителя полиции ЮАР, мотивы нападавших до конца неизвестны. Однако существует версия, отметил он, что совершили атаку представители из конфликтующей группы, которые борются за контроль над церковью.
Телеканал News24 отмечает, что конфликт между одной церковной общиной и группой “раскольников” начался осенью 2018 года после смерти главы этой церкви. Между двумя противоборствующими группами в ноябре того года и позднее происходили столкновения.