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В Токио мужчина с ножом взял в заложники директора мясного ресторана
В Токио мужчина с ножом взял в заложники директора мясного ресторана - РИА Новости, 08.01.2022
В Токио мужчина с ножом взял в заложники директора мясного ресторана
Мужчина с ножом забаррикадировался в мясном ресторане корейской кухни в центре Токио, сообщила служба новостей телеканала Asahi. РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T17:47
2022-01-08T17:48
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ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. Мужчина с ножом забаррикадировался в мясном ресторане корейской кухни в центре Токио, сообщила служба новостей телеканала Asahi.Инцидент произошел ночью в субботу. Мужчина с ножом забаррикадировался в ресторане корейской кухни недалеко от станции Ёёги в центре Токио. Он взял в заложники директора ресторана.Полиция убеждает его отпустить заложника. О требованиях не сообщается.
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в мире, токио, япония
17:47 08.01.2022 (обновлено: 17:48 08.01.2022)
 
В Токио мужчина с ножом взял в заложники директора мясного ресторана

Asahi: в центре Токио мужчина с ножом взял в заложники директора мясного ресторана

© РИА Новости / Алан БулкатыПолицейские в Японии
Полицейские в Японии - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Алан Булкаты
Полицейские в Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. Мужчина с ножом забаррикадировался в мясном ресторане корейской кухни в центре Токио, сообщила служба новостей телеканала Asahi.
Инцидент произошел ночью в субботу. Мужчина с ножом забаррикадировался в ресторане корейской кухни недалеко от станции Ёёги в центре Токио. Он взял в заложники директора ресторана.
Полиция убеждает его отпустить заложника. О требованиях не сообщается.
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