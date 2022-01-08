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В Токио мужчина с ножом взял в заложники директора мясного ресторана

В Токио мужчина с ножом взял в заложники директора мясного ресторана - РИА Новости, 08.01.2022

В Токио мужчина с ножом взял в заложники директора мясного ресторана

Мужчина с ножом забаррикадировался в мясном ресторане корейской кухни в центре Токио, сообщила служба новостей телеканала Asahi. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T17:47

2022-01-08T17:47

2022-01-08T17:48

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ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. Мужчина с ножом забаррикадировался в мясном ресторане корейской кухни в центре Токио, сообщила служба новостей телеканала Asahi.Инцидент произошел ночью в субботу. Мужчина с ножом забаррикадировался в ресторане корейской кухни недалеко от станции Ёёги в центре Токио. Он взял в заложники директора ресторана.Полиция убеждает его отпустить заложника. О требованиях не сообщается.

https://ria.ru/20211221/zalozhniki-1764657007.html

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