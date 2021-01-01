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Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
В Южно-Сахалинске мужчина захватил автобус и пригрозил взорвать себя и пассажиров, пишет портал "astv.ru." со ссылкой на оперативные службы. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T04:09
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происшествия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
южно-сахалинск
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Южно-Сахалинске мужчина захватил автобус и пригрозил взорвать себя и пассажиров, пишет портал "astv.ru." со ссылкой на оперативные службы.Сообщается, что в салоне находились более 20 пассажиров и водитель. Их эвакуировали.На место прибыли полицейские, спасатели, пожарные, медики, сотрудники Росгвардии и ДПС. По предварительным данным, у злоумышленника не нашли ничего опасного. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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россия
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происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), южно-сахалинск

Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами

04:09 01.01.2021 (обновлено: 11:55 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Южно-Сахалинске мужчина захватил автобус и пригрозил взорвать себя и пассажиров, пишет портал "astv.ru." со ссылкой на оперативные службы.
Сообщается, что в салоне находились более 20 пассажиров и водитель. Их эвакуировали.
На место прибыли полицейские, спасатели, пожарные, медики, сотрудники Росгвардии и ДПС.
По предварительным данным, у злоумышленника не нашли ничего опасного. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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ПроисшествияРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Южно-Сахалинск
 
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