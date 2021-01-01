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Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
В Южно-Сахалинске мужчина захватил автобус и пригрозил взорвать себя и пассажиров, пишет портал "astv.ru." со ссылкой на оперативные службы. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T04:09
2021-01-01T04:09
2021-01-01T11:55
происшествия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
южно-сахалинск
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Южно-Сахалинске мужчина захватил автобус и пригрозил взорвать себя и пассажиров, пишет портал "astv.ru." со ссылкой на оперативные службы.Сообщается, что в салоне находились более 20 пассажиров и водитель. Их эвакуировали.На место прибыли полицейские, спасатели, пожарные, медики, сотрудники Росгвардии и ДПС. По предварительным данным, у злоумышленника не нашли ничего опасного. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
https://ria.ru/20201124/peterburg-1586076730.html
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происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), южно-сахалинск