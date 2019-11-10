Магаданец, убив друга, просил за освобождение заложницы выпивку и машину

МАГАДАН, 10 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Молодой и пьяный магаданец в ходе застолья убил приятеля, взял в заложники девушку, а за ее освобождение потребовал у полиции выпить, поесть и автомобиль, сообщает СУСК России по региону.
Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла в доме на улице Зайцева в Магадане.
"Подозреваемый в состоянии опьянения <...> совершил убийство 27-летнего магаданца, после чего, угрожая ножом, захватил и удерживал в жилом помещении 18-летнюю девушку, при этом потребовал от прибывших для переговоров сотрудников полиции за освобождение потерпевшей алкоголь, продукты питания и автомобиль", — говорится в сообщении.
Поясняется, что сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Магаданской области и УМВД России по Магаданской области провели специальную операцию, во время которой задержали 21-летнего подозреваемого.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника" и "Убийство", первая часть которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.