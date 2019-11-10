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РИА Новости

Магаданец, убив друга, просил за освобождение заложницы выпивку и машину

06:04 10.11.2019 (обновлено: 10:56 10.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГрафин и рюмки
Графин и рюмки
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Графин и рюмки. Архивное фото
МАГАДАН, 10 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Молодой и пьяный магаданец в ходе застолья убил приятеля, взял в заложники девушку, а за ее освобождение потребовал у полиции выпить, поесть и автомобиль, сообщает СУСК России по региону.
Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла в доме на улице Зайцева в Магадане.

"Подозреваемый в состоянии опьянения <...> совершил убийство 27-летнего магаданца, после чего, угрожая ножом, захватил и удерживал в жилом помещении 18-летнюю девушку, при этом потребовал от прибывших для переговоров сотрудников полиции за освобождение потерпевшей алкоголь, продукты питания и автомобиль", — говорится в сообщении.

Поясняется, что сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Магаданской области и УМВД России по Магаданской области провели специальную операцию, во время которой задержали 21-летнего подозреваемого.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника" и "Убийство", первая часть которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Бразильские полицейские на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро, где мужчина захватил автобус с пассажирами. 20 августа 2019
20 августа, 15:58РИА Новости
В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками
912166613
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МагаданПроисшествия
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