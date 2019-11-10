Магаданец, убив друга, просил за освобождение заложницы выпивку и машину

"Подозреваемый в состоянии опьянения <...> совершил убийство 27-летнего магаданца, после чего, угрожая ножом, захватил и удерживал в жилом помещении 18-летнюю девушку, при этом потребовал от прибывших для переговоров сотрудников полиции за освобождение потерпевшей алкоголь, продукты питания и автомобиль", — говорится в сообщении.