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Взрыв в порту Бейрута (2020)

Взрыв в порту Бейрута (2020) - РИА Новости, 04.08.2021

Взрыв в порту Бейрута (2020)

Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в районе морского порта ливанской столицы Бейрута поблизости от базы Военно-морских сил Ливана. Сначала был слышен... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T02:07

2021-08-04T02:07

2021-08-04T02:07

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Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в районе морского порта ливанской столицы Бейрута поблизости от базы Военно-морских сил Ливана. Сначала был слышен небольшой хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. После этого сильный пожар в порту продолжался в течение нескольких часов. Армейские вертолеты помогали в его тушении. Грохот от взрыва сотряс весь город, его даже было слышно в столице Кипра Никосии, находящейся на расстоянии около 250 километров от Бейрута. После взрыва образовалась воронка глубиной 43 метра. Британские специалисты, проанализировав видеозаписи происшествия в Бейруте, установили, что мощность взрыва соответствует примерно 1,5 тысячи тонн тротила. Взрыв разрушил порт, являющий основным в Ливане – через него проходило 70% всей импортируемой продукции, прилегающие к нему кварталы, главное зернохранилище, находившееся в порту. От взрыва пострадала вся центральная часть Бейрута, поскольку порт находится рядом с центром города. Он полностью разрушил здание МИД республики, четыре столичные больницы, из-за чего находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях, уничтожил или повредил сотни домов, автомобилей, во многих кварталах города выбило стекла, сильно пострадали системы электроснабжения и водоснабжения столицы. 300 тысяч человек остались без крова. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.Погибли 190 человек (по другим данным, 211), более шести тысяч получили ранения. Подавляющее большинство погибших – ливанцы и сирийцы. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии, а Верховный совет обороны страны по итогам экстренного заседания признало Бейрут зоной бедствия. Ливанское правительство ввело режим чрезвычайного положения в столице республики сначала сроком на две недели, затем его продлили до 18 сентября. Помощь Ливану предложили ряд стран, включая Израиль и Францию, полевые госпитали в Бейрут направили Россия, Катар и Ирак, а ВОЗ отправила в столицу Ливана медикаменты и хирургические наборы для лечения пострадавших. От России в Ливан прибыли пять самолетов, которые привезли медикаменты, полевой госпиталь и лабораторию по тестированию на коронавирус, а также около 150 специалистов и спасателей. После взрыва в порту в Бейруте прошли антиправительственные митинги, по итогам которых 10 августа 2020 года правительство Ливана ушло в отставку в полном составе. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. С распадом его гранул температура постепенно превысила 200 градусов по Цельсию, что и вызвало взрыв. Сухогруз Rhosus в 2013 году перевозил нитрат аммония из Батуми (Грузия) в Мозамбик и сделал незапланированную остановку в Ливане из-за неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате судовладелец гражданин России Игорь Гречушкин обанкротился и фактически бросил экипаж. Часть моряков смогла вернуться домой, а часть – капитан (россиянин Борис Прокошев), старший механик, третий механик и боцман – осталась на сухогрузе. Морякам из России и Украины пришлось около года находиться в Бейруте без выплаты зарплат и выдачи продовольствия. Вернуться домой им удалось в 2014 году, а судно осталось брошенным. Груз с Rhosus – около 2750 тонн аммиачной селитры – ливанские власти транспортировали в портовый склад. Сухогруз в 2015 году передвинули примерно на 300 метров вверх от места стоянки, где оно пребывало, чтобы не мешал движению кораблей. В феврале 2018 года судно затонуло. Портовые службы несколько раз с 2014 года уведомляли судебные власти о наличии опасного груза, но не получили от них никакого ответа, как с ним поступить. За пять месяцев до происшествия Служба национальной безопасности Ливана начала расследование в связи с нахождением в порту Бейрута большого количества аммиачной селитры. В результате расследования было установлено, что вещества в ангаре крайне опасны. В связи с этим было направлено распоряжение о назначении ответственного лица со стороны государства и управления порта для принятия мер, предотвращающих какие-либо чрезвычайные ситуации. После взрыва ливанские военные совместно с французскими коллегами нашли в порту Бейрута 79 контейнеров с химическим ядовитым веществом, утечка которых была бы катастрофической. Немецкая компания в мае 2021 года вывезла из Ливана 59 обнаруженных контейнеров с взрывоопасными веществами. Следствие по делу о взрыве в порту Бейрута рассматривало все возможные версии, приведшие к трагедии, основные – халатность и коррупция. По запросу ливанских властей к расследованию подключились специалисты Интерпола. 17 августа 2020 года главный прокурор Ливана сообщил, что были заведены уголовные дела на 25 человек. В список, в частности, вошли гендиректор порта, гендиректор таможенной службы и его предшественник. С августа по начало декабря 2020 года в связи с взрывом следствие обвинило 37 человек, подавляющее большинство из которых были портовыми чиновниками и другими государственными служащими низкого уровня. В октябре 2020 года ливанский суд запросил международный ордер на арест граждан России Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева. 12 января 2021 года Интерпол выдал ордер на их арест, а также красную метку на предпринимателя из Португалии, который в 2014 году проводил оценку склада в ливанской гавани, где хранилось взрывоопасное вещество. Генпрокуратура РФ исключила выдачу россиян по делу о взрыве в Бейруте. В феврале 2021 года коллегия судей высшего суда Ливана сменила судью, занимающегося расследованием по делу о взрыве в порту.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, ливан, бейрут, генеральная прокуратура рф, интерпол, россия, взрыв в бейруте