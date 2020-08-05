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В Бейруте ввели режим чрезвычайного положения
Ливанское правительство после резонансного взрыва в порту Бейрута ввело режим чрезвычайного положения в столице республики сроком на две недели, сообщил в среду РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:38
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

В Бейруте ввели режим чрезвычайного положения

17:18 05.08.2020 (обновлено: 17:38 05.08.2020)
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© REUTERS / Aziz TaherПоследствия взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте
© REUTERS / Aziz Taher
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ливанское правительство после резонансного взрыва в порту Бейрута ввело режим чрезвычайного положения в столице республики сроком на две недели, сообщил в среду телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министра информации Ливана Маналь Абдессамад.
Такое решение было принято по итогам внеочередного заседания совета министров, которое состоялось для обсуждения дальнейших мер по ликвидации последствий взрыва.
"Мы объявляем о введении чрезвычайного положения в Бейруте и просим граждан не покидать свои дома, за исключением случаев крайней необходимости", - сказала Абдессамад, выступление которой транслировали все ведущие арабские телеканалы.
Отвечая на вопрос журналистов о том, последуют ли за взрывом какие-либо отставки в ливанском правительстве, она заявила: "Перед лицом этой катастрофы исполнительная власть должна сыграть свою роль и взять на себя ответственность. Каждый (чиновник - ред.), который уходит сейчас в отставку, уходит от ответственности, хоть мы и не цепляемся за наши должности и кресла".
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Ранее с рекомендацией правительству ввести в столице двухнедельный режим ЧП выступил Верховный совет по обороне Ливана, который во вторник вечером после взрыва собрался на экстренное совещание.
Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.
Согласно последним данным, жертвами взрыва стали не менее 113 человек, ранения получили порядка четырех тысяч.
В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия.
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