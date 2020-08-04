К месту взрыва в Бейруте стягивают армейские подразделения

БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дополнительные армейские подразделения стягиваются в район порта Бейрута, где ранее прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщил из офицеров ливанской армии, военные прибыли в центр для поддержания порядка и помощи медикам и сотрудникам гражданской обороны, работающим на месте.

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В эпицентре взрыва в порту продолжается сильный пожар. Армейские вертолеты помогают в его тушении.

Медики на месте ЧП рассказали РИА Новости, что непрерывная эвакуация раненых и оказание помощи на месте продолжается уже на протяжении нескольких часов.

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