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Ливанский консул в России сообщил о тяжелой ситуации в больницах Бейрута
Консул Ливана в России Родриг Эль-Хури рассказал RT о ситуации в Бейруте после взрыва в порту. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T23:14
взрыв в бейруте
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взрыв в бейруте, родриг эль-хури, россия, бейрут, ливан, в мире

Ливанский консул в России сообщил о тяжелой ситуации в больницах Бейрута

22:41 04.08.2020 (обновлено: 23:14 04.08.2020)
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© REUTERS / Karim SokhnУдарная волна от взрыва в Бейруте, Ливан
Ударная волна от взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Karim Sokhn
Ударная волна от взрыва в Бейруте, Ливан
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Консул Ливана в России Родриг Эль-Хури рассказал RT о ситуации в Бейруте после взрыва в порту.
"Ситуация ужасная. Это похоже на ядерный взрыв. Тысячи травм. Больницы повреждены. Больше нет мест в больницах!" — рассказал дипломат.
Он добавил, что в результате катастрофы уничтожено здание МИД республики, а также разрушен порт.
Эль-Хури подчеркнул, что страна нуждается в любой помощи. Он добавил также, что многие раненые остаются под завалами.
Консул добавил, что его друзья позвонили и рассказали ему, что Бейрут "выглядит разрушенным, как на войне".
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Вечером во вторник в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.
Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.
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