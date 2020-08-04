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Ливанский консул в России сообщил о тяжелой ситуации в больницах Бейрута
Консул Ливана в России Родриг Эль-Хури рассказал RT о ситуации в Бейруте после взрыва в порту. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T22:41
2020-08-04T23:14
взрыв в бейруте
родриг эль-хури
россия
бейрут
ливан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, родриг эль-хури, россия, бейрут, ливан, в мире
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Консул Ливана
в России Родриг Эль-Хури
рассказал RT
о ситуации в Бейруте
после взрыва в порту.
"Ситуация ужасная. Это похоже на ядерный взрыв. Тысячи травм. Больницы повреждены. Больше нет мест в больницах!" — рассказал дипломат.
Он добавил, что в результате катастрофы уничтожено здание МИД республики, а также разрушен порт.
Эль-Хури подчеркнул, что страна нуждается в любой помощи. Он добавил также, что многие раненые остаются под завалами.
Консул добавил, что его друзья позвонили и рассказали ему, что Бейрут "выглядит разрушенным, как на войне".
Вечером во вторник в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.
Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хассан рассказал о 40 жертвах в результате взрыва. Еще около 2,5 тысячи человек ранены.