Ливанский консул в России сообщил о тяжелой ситуации в больницах Бейрута

Ударная волна от взрыва в Бейруте, Ливан

Ударная волна от взрыва в Бейруте, Ливан

"Ситуация ужасная. Это похоже на ядерный взрыв. Тысячи травм. Больницы повреждены. Больше нет мест в больницах!" — рассказал дипломат.

Он добавил, что в результате катастрофы уничтожено здание МИД республики, а также разрушен порт.

Эль-Хури подчеркнул, что страна нуждается в любой помощи. Он добавил также, что многие раненые остаются под завалами.

Консул добавил, что его друзья позвонили и рассказали ему, что Бейрут "выглядит разрушенным, как на войне".

Вечером во вторник в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.

Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.