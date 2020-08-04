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Бейрут объявили зоной бедствия
Верховный совет обороны Ливана по итогам экстренного заседания в связи со взрывом в порту столицы республики Бейрута объявил город зоной бедствия, передает... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-05T00:13
взрыв в бейруте
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Бейрут объявили зоной бедствия

23:57 04.08.2020 (обновлено: 00:13 05.08.2020)
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© REUTERS / Mohamed AzakirПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Mohamed Azakir
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Верховный совет обороны Ливана по итогам экстренного заседания в связи со взрывом в порту столицы республики Бейрута объявил город зоной бедствия, передает телеканал Sky News Arabia.
Согласно его же данным, совет рекомендовал правительству премьер-министра Хасана Диаба объявить в столице чрезвычайное положение.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным минздрава, пострадали свыше 3 тысяч человек, погибли более 70. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Ударная волна от взрыва в Бейруте, Ливан
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