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Президент Ливана исключил международное расследование взрыва в Бейруте
Президент Ливана Мишель Аун выступает против создания международной комиссии по расследованию взрыва в порту Бейрута, но допускает участие в нем зарубежных... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T11:16
взрыв в бейруте
мвд ливана
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взрыв в бейруте, мвд ливана, мишель аун, бейрут, ливан

Президент Ливана исключил международное расследование взрыва в Бейруте

11:16 18.08.2020
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© Фото : пресс-служба Президента Республики ЛиванПрезидент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана Мишель Аун
© Фото : пресс-служба Президента Республики Ливан
Президент Ливана Мишель Аун. Архивное фото
РИМ, 18 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Президент Ливана Мишель Аун выступает против создания международной комиссии по расследованию взрыва в порту Бейрута, но допускает участие в нем зарубежных следователей. При этом он заявил, что из-за этого инцидента не собирается досрочно подавать в отставку.

"Наша конституция требует, чтобы наша судебная система сама расследовала внутренние проблемы. Это не исключает присутствия французских, американских и других следователей, которые уже помогают нашей полиции", - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Говоря о причинах взрыва, Аун повторил тезис о том, что сейчас ни одна из версий произошедшего не исключается, хотя наиболее вероятной является несчастный случай.
"Многие ливанские свидетели утверждают, что незадолго до взрыва видели или слышали самолеты. Их необходимо выслушать, даже если они, возможно, не вызывают большого доверия. Даже если кажется, что это был несчастный случай, я бы хотел, чтобы меня не обвиняли в том, что я не прислушиваюсь к каждому голосу", - подчеркнул Аун.
Последствия взрыва в порту Бейрута
Вчера, 19:47
Ливан продлил введенный после взрыва в Бейруте режим ЧП
Кроме того, Аун категорически отверг версию о том, что взрыв произошел на складе оружия, принадлежащего движению "Хезболлах", что в свою очередь привело к более крупному взрыву нитрата аммония.
"Это невозможно. Но подобные тяжелые происшествия зажигают души и воображение. Мы знаем, что у "Хезболлах" нет складов оружия в порту. Однако и этот след будет изучен", - сказал Аун.
Президент также исключил возможность своей досрочной отставки, добавив, что новые выборы в Ливане могут пройти в течение года "или шести месяцев".
Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погиб 171 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.
Последствия взрыва в Ливане
12 августа, 20:00
Все знали заранее. Спецслужбы Ливана предупреждали об опасности в порту
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Взрыв в БейрутеМВД ЛиванаМишель АунБейрутЛиван
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