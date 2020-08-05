https://ria.ru/20200805/1575390892.html
В результате взрыва в Бейруте погибли десять спасателей
Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил о гибели 10 спасателей после взрыва в порту, сообщает ливанский новостной портал LBCI Nеws. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:36
2020-08-05T11:40
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Руины порта в Бейруте после мощного взрыва. Кадры с места событий
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли 78 человек, более 4 тысяч пострадали.
2020-08-05T11:36
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире