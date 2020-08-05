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В результате взрыва в Бейруте погибли десять спасателей
Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил о гибели 10 спасателей после взрыва в порту, сообщает ливанский новостной портал LBCI Nеws. РИА Новости, 05.08.2020
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взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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бейрут
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Руины порта в Бейруте после мощного взрыва. Кадры с места событий
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли 78 человек, более 4 тысяч пострадали.
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

В результате взрыва в Бейруте погибли десять спасателей

11:36 05.08.2020 (обновлено: 11:40 05.08.2020)
27113
© REUTERS / Mohamed AzakirПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Mohamed Azakir
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
КАИР, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил о гибели 10 спасателей после взрыва в порту, сообщает ливанский новостной портал LBCI Nеws.
"Мы потеряли 10 членов пожарной команды Бейрута", - цитирует Аббуда новостной портал.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, более 100 человек погибли и около 4 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
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23552211
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