Ливан поблагодарил Россию за помощь после взрыва и дальнейшую поддержку

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ливан благодарен России за помощь, оказанную в связи с масштабными разрушениями после взрывов в порту Бейрута , и надеется, что следующим ее этапом станут поставки в страну российских строительных материалов, заявил по телефону РИА Новости ливанский посол в РФ Шауки Бу Нассар

"В первую очередь от себя лично как от посла братской страны хотел бы выразить благодарность России и президенту Владимиру Путину за соболезнования и солидарность с ливанским народом в ситуации с катастрофой, которая произошла. А также – за оперативную помощь, которую Российская Федерация отправила в Ливан. Она включает пять самолетов, на которых в Ливан прибыли медикаменты, специалисты, полевой госпиталь и лаборатория по тестированию на коронавирус", - заявил Нассар.

Как сообщил посол, в Бейруте надеются на дополнительную помощь от России, тем более, что ущерб городу в результате серии мощных взрывов только по предварительным оценкам составляет не менее 15 миллиардов долларов. "Мы надеемся, что Россия расширит свою помощь, и следующим шагом этой помощи станут строительные материалы, в том числе алюминий, стекло, дерево и другие материалы", - сказал Нассар.

Кроме того, напомнил ливанский дипломат, в результате взрывов в порту было полностью уничтожено важное зернохранилище, и сейчас Ливан "нуждается в продовольственной помощи". "Это включает в себя зерновые культуры и пшеницу для оказания самой первой помощи пострадавшим. Тем более, что порт, который был полностью разрушен в Бейруте, являлся основным в Ливане – через него проходило 70% всей импортируемой продукции", - напомнил посол Ливана в РФ.

В четверг в Бейруте также начал действовать мобильный госпиталь МЧС России, который был развернут в спортивном городке в пяти километрах от эпицентра взрыва.

Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. Погибли 154 человека, около пяти тысяч получили ранения.