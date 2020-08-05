Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофической

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что после взрыва в порту Бейрута больницы в столице и ее окрестностях переполнены ранеными, а врачи испытывают нехватку медицинских принадлежностей.

"К настоящему моменту мы располагаем данными о четырех тысячах пострадавших, многие из которых до сих пор не получили медицинской помощи из-за нехватки мест в больницах как в столице, так и за ее пределами, поскольку те переполнены ранеными", - рассказал Хасан в интервью телеканалу Sky News Arabia

По словам министра, вчерашний мощный взрыв полностью разрушил четыре столичные больницы, из-за чего находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях. Это, подчеркнул Хасан, еще больше усугубило проблему, превратив "кризис в эпидемиологическую катастрофу".

Ливанский чиновник также добавил, что ситуация с ранеными существенно осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции. Оценивая текущее положение дел, Хасан описал его как "катастрофу в полном смысле слова".

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