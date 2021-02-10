https://ria.ru/20210210/beyrut-1596796744.html

Россия готова помочь с восстановлением объектов после взрыва в Бейруте

Россия готова помочь с восстановлением объектов после взрыва в Бейруте

Россия в ближайшее время обсудить с ливанской стороной участие в восстановлении порта Бейрута и других стратегических объектов, пострадавших от взрыва 4... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:08

2021-02-10T12:08

2021-02-10T12:13

взрыв в бейруте

россия

роснефть

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бейрут

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 10 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Россия в ближайшее время обсудить с ливанской стороной участие в восстановлении порта Бейрута и других стратегических объектов, пострадавших от взрыва 4 августа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ливане Александр Рудаков.Посол напомнил, что Россия одной из первых оказала Ливану помощь после ужасного взрыва в морской гавани Бейрута. Российские спасатели и медики незамедлительно прибыли в ливанскую столицу, где был развернут аэромобильный госпиталь, передвижной пункт тестирования на коронавирус. Круглосуточно на месте аварии трудились сотрудники МЧС в надежде обнаружить и спасти выживших."Продолжается реализация в Ливане соглашений с участием российских компаний НОВОТЭК и "Роснефть". Придаем большое значение, как только позволит ситуация, активизации работы межправительственной комиссии и Российско-Ливанского делового совета", - добавил Рудаков.Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью, сильно пострадали системы электроснабжения и водоснабжения столицы. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия, в городе до 19 сентября был введен режим чрезвычайного положения. После этого в городе прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.

https://ria.ru/20210112/beyrut-1592738119.html

россия

бейрут

ливан

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взрыв в бейруте, россия, роснефть, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, ливан, в мире