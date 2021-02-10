Россия готова помочь с восстановлением объектов после взрыва в Бейруте
12:08 10.02.2021 (обновлено: 12:13 10.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПожарные во время тушения пожара на территории порта в Бейруте
БЕЙРУТ, 10 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Россия в ближайшее время обсудить с ливанской стороной участие в восстановлении порта Бейрута и других стратегических объектов, пострадавших от взрыва 4 августа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ливане Александр Рудаков.
"В ближайшее время планируем обсудить с ливанскими партнерами вопросы российского участия в восстановлении порта Бейрута и других перспективных инфраструктурных проектов", - сказал Рудаков.
Посол напомнил, что Россия одной из первых оказала Ливану помощь после ужасного взрыва в морской гавани Бейрута. Российские спасатели и медики незамедлительно прибыли в ливанскую столицу, где был развернут аэромобильный госпиталь, передвижной пункт тестирования на коронавирус. Круглосуточно на месте аварии трудились сотрудники МЧС в надежде обнаружить и спасти выживших.
"Продолжается реализация в Ливане соглашений с участием российских компаний НОВОТЭК и "Роснефть". Придаем большое значение, как только позволит ситуация, активизации работы межправительственной комиссии и Российско-Ливанского делового совета", - добавил Рудаков.
Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью, сильно пострадали системы электроснабжения и водоснабжения столицы. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия, в городе до 19 сентября был введен режим чрезвычайного положения. После этого в городе прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.