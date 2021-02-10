Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/beyrut-1596796744.html
Россия готова помочь с восстановлением объектов после взрыва в Бейруте
Россия готова помочь с восстановлением объектов после взрыва в Бейруте
Россия в ближайшее время обсудить с ливанской стороной участие в восстановлении порта Бейрута и других стратегических объектов, пострадавших от взрыва 4... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:08
2021-02-10T12:13
взрыв в бейруте
россия
роснефть
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бейрут
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577075077_0:271:3157:2047_1920x0_80_0_0_5454758608c0d278d32047eaf426c451.jpg
БЕЙРУТ, 10 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Россия в ближайшее время обсудить с ливанской стороной участие в восстановлении порта Бейрута и других стратегических объектов, пострадавших от взрыва 4 августа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ливане Александр Рудаков.Посол напомнил, что Россия одной из первых оказала Ливану помощь после ужасного взрыва в морской гавани Бейрута. Российские спасатели и медики незамедлительно прибыли в ливанскую столицу, где был развернут аэромобильный госпиталь, передвижной пункт тестирования на коронавирус. Круглосуточно на месте аварии трудились сотрудники МЧС в надежде обнаружить и спасти выживших."Продолжается реализация в Ливане соглашений с участием российских компаний НОВОТЭК и "Роснефть". Придаем большое значение, как только позволит ситуация, активизации работы межправительственной комиссии и Российско-Ливанского делового совета", - добавил Рудаков.Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью, сильно пострадали системы электроснабжения и водоснабжения столицы. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия, в городе до 19 сентября был введен режим чрезвычайного положения. После этого в городе прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.
https://ria.ru/20210112/beyrut-1592738119.html
россия
бейрут
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577075077_428:0:3157:2047_1920x0_80_0_0_c3fd79850e2ef8650b4435791000e664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв в бейруте, россия, роснефть, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бейрут, ливан, в мире

Россия готова помочь с восстановлением объектов после взрыва в Бейруте

12:08 10.02.2021 (обновлено: 12:13 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПожарные во время тушения пожара на территории порта в Бейруте
Пожарные во время тушения пожара на территории порта в Бейруте - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 10 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Россия в ближайшее время обсудить с ливанской стороной участие в восстановлении порта Бейрута и других стратегических объектов, пострадавших от взрыва 4 августа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ливане Александр Рудаков.
"В ближайшее время планируем обсудить с ливанскими партнерами вопросы российского участия в восстановлении порта Бейрута и других перспективных инфраструктурных проектов", - сказал Рудаков.
Посол напомнил, что Россия одной из первых оказала Ливану помощь после ужасного взрыва в морской гавани Бейрута. Российские спасатели и медики незамедлительно прибыли в ливанскую столицу, где был развернут аэромобильный госпиталь, передвижной пункт тестирования на коронавирус. Круглосуточно на месте аварии трудились сотрудники МЧС в надежде обнаружить и спасти выживших.
"Продолжается реализация в Ливане соглашений с участием российских компаний НОВОТЭК и "Роснефть". Придаем большое значение, как только позволит ситуация, активизации работы межправительственной комиссии и Российско-Ливанского делового совета", - добавил Рудаков.
Тушение пожара в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 16:18
Интерпол выдал ордер на арест двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута
Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью, сильно пострадали системы электроснабжения и водоснабжения столицы. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия, в городе до 19 сентября был введен режим чрезвычайного положения. После этого в городе прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.
 
Взрыв в БейрутеРоссияРоснефтьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БейрутЛиванВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
14:15Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
14:11Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко
14:08Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе
14:06Тегеран опроверг сообщения СМИ о словах Зарифа о сбитом лайнере
14:05Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции 23 января
14:04Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе
14:01Названа вероятная причина гибели трех пациентов больницы в Подмосковье
14:01В Петербурге часть коек возвращают для оказания плановой медпомощи
13:58Тихановская призвала Италию помочь в расширении санкций против Минска
13:57В суд поступило первое дело, заведенное после незаконных акций в Москве
13:51Эксперты рассказали, какие санатории туристы выбирают чаще всего
13:47В ДНР потребовали от Киева определиться с позицией по "Минску-2"
Лента новостейМолния