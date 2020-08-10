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Источник назвал основную причину взрыва в Бейруте
Следствие по делу о взрыве в порту Бейрута рассматривает все возможные версии, приведшие к трагедии, основные – халатность и коррупция, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T16:03
взрыв в бейруте
мишель аун
бейрут
ливан
в мире
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353
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взрыв в бейруте, мишель аун, бейрут, ливан, в мире

Источник назвал основную причину взрыва в Бейруте

16:03 10.08.2020
8471
© AP Photo / Hussein MallaПоследствия взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla
БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Следствие по делу о взрыве в порту Бейрута рассматривает все возможные версии, приведшие к трагедии, основные – халатность и коррупция, рассказали РИА Новости осведомленные с ходом расследования источники.
По данным собеседников агентства, "расследование сосредоточено на причинах продолжавшегося хранения партии аммиачной селитры, несмотря на письменные уведомления об опасности его складирования".
"Наиболее вероятной версией является халатность, напрямую связанная с коррупцией в обществе, особенно в свете того, что сменявшие друг друга правительства Ливана не стали избавляться от опасной партии аммиачной селитры, которая продолжала храниться в порту Бейрута на протяжении более семи лет", - сказал источник, близкий к следствию.
По его словам, "в настоящий момент все данные указывают, что завоз химических веществ в порт Бейрута не преследовал политических целей".
Также, по словам источников, нет и информации по поводу того, что партия аммиачной селитры направлялась "Хезболлах" (шиитская группировка) или вооруженным группировкам в Сирии.
"Это было похоже на Хиросиму и Нагасаки": мощный взрыв в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© REUTERS / Mohamed Azakir

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
2 из 10

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

Последствия пожара в Бейруте, Ливан
3 из 10

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

Здание с выбитыми окнами в Бейруте после взрыва в районе порта
4 из 10

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

Люди, пострадавшие от осколков витрин, выбитых в результате взрыва в районе порта в Бейруте
5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

Осколки выбитых витрин и окон зданий в Бейруте после взрыва в районе порта
6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Anwar Amro

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
7 из 10

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

© AFP 2020 / Anwar Amro
© AFP 2020 / Anwar Amro

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

Осмотр пострадавшего после взрыва в Бейруте
8 из 10

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© REUTERS / Issam Abdallah

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah
1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
2 из 10

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

© REUTERS / Mohamed Azakir
3 из 10

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

© REUTERS / Mohamed Azakir
4 из 10

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
7 из 10

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

© AFP 2020 / Anwar Amro
8 из 10

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro
9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah
Тем не менее источники, с которым удалось побеседовать корреспонденту РИА Новости, не исключили версию "подрыва либо авианалета, которая, однако должна быть подтверждена аэрофотоснимками, которые ливанские власти пытаются получить от иностранных сторон".
По словам другого источника, знакомого с ходом расследования, "детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры, и с распадом его гранул температура постепенно превысила 200 градусов по Цельсию, что и вызвало взрыв".
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована в 2014 году с зарегистрированного в Молдавии сухогруза Rhosus. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.
Ранее премьер-министр Ливана Хассан Диаб заявлял, что следствие рассматривает несколько версий причин взрыва в порту Бейрута, в том числе халатность, несчастный случай и "внешнее воздействие".
За минуту до взрыва: черный вторник Бейрута
9 августа, 15:22
За минуту до взрыва: "черный" вторник БейрутаВечер вторника в Бейруте стал настоящим кошмаром. Привычная жизнь в городе изменилась за мгновение: повсюду разбитые стекла, пыль и крики людей, истекавших кровью. Взрыв в порту уничтожил половину города. Чтобы вернуть к жизни столицу Ливана после "черного" вторника потребуется не один месяц.
Президент Ливана Мишель Аун не исключил причастности внешних сил к взрыву в Бейруте, использование ими ракеты или бомбы для подрыва порта.
Высший совет по национальной обороне Ливана по данным местных СМИ, также обсуждал версию взрыва конфискованной в 2014 году аммиачной селитры во время ремонта двери ангара для ее хранения в порту Бейрута.
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Взрыв в БейрутеМишель АунБейрутЛиванВ мире
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