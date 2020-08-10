Источник назвал основную причину взрыва в Бейруте

БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Следствие по делу о взрыве в порту Следствие по делу о взрыве в порту Бейрута рассматривает все возможные версии, приведшие к трагедии, основные – халатность и коррупция, рассказали РИА Новости осведомленные с ходом расследования источники.

По данным собеседников агентства, "расследование сосредоточено на причинах продолжавшегося хранения партии аммиачной селитры, несмотря на письменные уведомления об опасности его складирования".

"Наиболее вероятной версией является халатность, напрямую связанная с коррупцией в обществе, особенно в свете того, что сменявшие друг друга правительства Ливана не стали избавляться от опасной партии аммиачной селитры, которая продолжала храниться в порту Бейрута на протяжении более семи лет", - сказал источник, близкий к следствию.

По его словам, "в настоящий момент все данные указывают, что завоз химических веществ в порт Бейрута не преследовал политических целей".

Также, по словам источников, нет и информации по поводу того, что партия аммиачной селитры направлялась "Хезболлах" (шиитская группировка) или вооруженным группировкам в Сирии.

Тем не менее источники, с которым удалось побеседовать корреспонденту РИА Новости, не исключили версию "подрыва либо авианалета, которая, однако должна быть подтверждена аэрофотоснимками, которые ливанские власти пытаются получить от иностранных сторон".

По словам другого источника, знакомого с ходом расследования, "детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры, и с распадом его гранул температура постепенно превысила 200 градусов по Цельсию, что и вызвало взрыв".

Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана . Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована в 2014 году с зарегистрированного в Молдавии сухогруза Rhosus. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.

Ранее премьер-министр Ливана Хассан Диаб заявлял, что следствие рассматривает несколько версий причин взрыва в порту Бейрута, в том числе халатность, несчастный случай и "внешнее воздействие".

Президент Ливана Мишель Аун не исключил причастности внешних сил к взрыву в Бейруте, использование ими ракеты или бомбы для подрыва порта.