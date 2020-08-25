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В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
Ливанские военные специалисты совместно с французскими коллегами нашли в порту Бейрута 79 контейнеров химического ядовитого вещества, сообщается в отчете... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T01:16
2020-08-25T01:16
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Ливанские военные специалисты совместно с французскими коллегами нашли в порту <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> 79 контейнеров химического ядовитого вещества, сообщается в отчете пресс-службы армии <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a>."В промежутке с 14 по 22 августа было обнаружено 25 контейнеров с соляной кислотой, а также было обнаружено 54 контейнера с другими веществами, утечка которых была бы катастрофической",- отмечается в заявлении.Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли свыше 170 человек. Столица Ливана признана районом бедствия. После этого в городе прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.
https://ria.ru/20200810/1575595734.html
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бейрут
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами

01:16 25.08.2020
1199
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в порту Бейрута
Последствия взрыва в порту Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Ливанские военные специалисты совместно с французскими коллегами нашли в порту Бейрута 79 контейнеров химического ядовитого вещества, сообщается в отчете пресс-службы армии Ливана.
"В промежутке с 14 по 22 августа было обнаружено 25 контейнеров с соляной кислотой, а также было обнаружено 54 контейнера с другими веществами, утечка которых была бы катастрофической",- отмечается в заявлении.
Последствия взрыва в Бейруте
10 августа, 16:03
Источник назвал основную причину взрыва в Бейруте
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли свыше 170 человек. Столица Ливана признана районом бедствия. После этого в городе прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.
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Взрыв в БейрутеБейрутЛиванВ мире
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