https://ria.ru/20200825/khimikaty-1576265593.html

В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами

Ливанские военные специалисты совместно с французскими коллегами нашли в порту Бейрута 79 контейнеров химического ядовитого вещества, сообщается в отчете... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T01:16

2020-08-25T01:16

2020-08-25T01:16

взрыв в бейруте

бейрут

ливан

в мире

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<strong>БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Ливанские военные специалисты совместно с французскими коллегами нашли в порту <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> 79 контейнеров химического ядовитого вещества, сообщается в отчете пресс-службы армии <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a>."В промежутке с 14 по 22 августа было обнаружено 25 контейнеров с соляной кислотой, а также было обнаружено 54 контейнера с другими веществами, утечка которых была бы катастрофической",- отмечается в заявлении.Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли свыше 170 человек. Столица Ливана признана районом бедствия. После этого в городе прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.

https://ria.ru/20200810/1575595734.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире