https://ria.ru/20210122/vzryv-1594167873.html

Генпрокуратура исключила выдачу россиян по делу о взрыве в Бейруте

Генпрокуратура исключила выдачу россиян по делу о взрыве в Бейруте

Владельца судна Rhosus Игоря Гречушкина и капитана Бориса Прокошева, ордер на арест которых выдал Интерпол по делу о взрыве в Бейруте, не будут задерживать и... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:08

2021-01-22T15:08

2021-01-22T15:40

россия

взрыв в бейруте

интерпол

генеральная прокуратура рф

бейрут

ливан

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владельца судна Rhosus Игоря Гречушкина и капитана Бориса Прокошева, ордер на арест которых выдал Интерпол по делу о взрыве в Бейруте, не будут задерживать и передавать иностранным государствам, заявили РИА Новости в Генпрокуратуре."Запросы компетентных органов иностранных государств о выдаче и правовой помощи в отношении Гречушкина И. В. и Прокошева Б. Н. не поступали. Принимая во внимание, что Гречушкин И. В. и Прокошев Б. Н. являются гражданами Российской Федерации, они не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории РФ по запросам компетентных органов иностранных государств в целях выдачи", — пояснили в ведомстве.Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что Интерпол выдал ордер на арест владельца и капитана судна Rhosus, на борту которого находилась селитра, которая затем складировалась в порту Бейрута. Ордер также выписали на предпринимателя из Португалии, проводившего оценку склада в ливанской гавани в 2014 году, где хранилось это взрывоопасное вещество.Как ранее писали СМИ, сухогруз Rhosus, принадлежавший россиянину Игорю Гречушкину, перевозил селитру из Батуми в Мозамбик, но из-за технических неполадок сделал незапланированную остановку в Ливане. После проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. Гречушкин стал банкротом и фактически бросил экипаж. Морякам из России и Украины пришлось около года находиться в Бейруте без выплаты зарплат и выдачи продовольствия. Капитаном судна был россиянин Борис Прокошев. В 2014 году селитру выгрузили в один из ангаров в порту Бейрута.В августе 2020-го там прогремел мощный взрыв. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью, сильно пострадали системы электро- и водоснабжения столицы. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе.Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения. Столицу Ливана признали районом бедствия, в городе до 19 сентября действовал режим чрезвычайного положения. После этого там прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/beyrut-1592816761.html

https://ria.ru/20201224/fotograf-1590762012.html

https://ria.ru/20201104/obrushenie-1583044143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, взрыв в бейруте, интерпол, генеральная прокуратура рф, бейрут, ливан