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Гутерреш призвал оказать помощь Ливану после взрыва в Бейруте
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международных доноров оказать оперативную и щедрую финансовую поддержку Ливану, находящемуся в тяжелой финансовой ситуации... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:20
взрыв в бейруте
антониу гутерреш
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франция
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взрыв в бейруте, антониу гутерреш, эммануэль макрон, франция, оон, бейрут, ливан, в мире

Гутерреш призвал оказать помощь Ливану после взрыва в Бейруте

17:20 10.08.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в порту Бейрута
Последствия взрыва в порту Бейрута
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия взрыва в порту Бейрута
ООН, 10 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международных доноров оказать оперативную и щедрую финансовую поддержку Ливану, находящемуся в тяжелой финансовой ситуации после взрыва в столичном порту.
Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.
"Я призываю оказать мощную международную поддержку всем нуждающимся в Ливане, особенно женщинам и девочкам, которые наиболее уязвимы во время кризиса. Благодарю те страны, которые уже оказывают ощутимую финансовую, материальную и специализированную помощь", - сказал Гутерреш, выступая на брифинге, посвященном гуманитарной ситуации в Ливане.
"Я призываю доноров к щедрым и быстрым пожертвованиям", - добавил он.
Он попросил поддержать инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который провел в воскресенье международную конференцию для поддержки Ливана.
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Взрыв в БейрутеАнтониу ГутеррешЭммануэль МакронФранцияООНБейрутЛиванВ мире
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