Гутерреш призвал оказать помощь Ливану после взрыва в Бейруте

"Я призываю оказать мощную международную поддержку всем нуждающимся в Ливане, особенно женщинам и девочкам, которые наиболее уязвимы во время кризиса. Благодарю те страны, которые уже оказывают ощутимую финансовую, материальную и специализированную помощь", - сказал Гутерреш, выступая на брифинге, посвященном гуманитарной ситуации в Ливане.