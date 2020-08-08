СМИ узнали о судьбе судна, селитра с которого взорвалась в Бейруте

Однако в Бейруте администрация порта, обнаружив многочисленные недостатки, конфисковала судно, членам экипажа было предписано оставаться на борту. В августе 2014 года экипаж отпустили, а судно осталось брошенным. Груз с Rhosus – около 2750 тонн аммиачной селитры – ливанские власти транспортировали в портовый склад.

В 2015 году, как отмечает издание, судно передвинули примерно на 300 метров вверх от места стоянки, где оно пребывало, чтобы не мешать движению кораблей. Как утверждает издание, основываясь на анализе фотографий со спутника, в феврале 2018 года судно стало тонуть и в течение нескольких дней погрузилось под воду.