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"Катастрофа в полном смысле слова": последствия взрыва в Бейруте
Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Погибли более ста человек, тысячи пострадали. В городе объявили трехдневный траур по жертвам... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:01
взрыв в бейруте
бейрут
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Вообще-то аммиачная селитра это удобрение, но вам этого не понять
31
Аммиачная селитра. Как-то раз у нас в Тольятти (лет 10 назад) один недоумок решил прокатиться в автобусе в час пик с канистрой аммиачной селитры. Автобус порвало в куски вместе с пассажирами. Черный день в истории города.
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бейрут
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575388254_0:40:3072:1768_1400x0_80_0_0_a7d3dacaab328faaeee5f0e83fcd2382.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв в бейруте, бейрут, фото

"Катастрофа в полном смысле слова": последствия взрыва в Бейруте

12:50 05.08.2020 (обновлено: 14:01 05.08.2020)
108230
Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Погибли более ста человек, тысячи пострадали. В городе объявили трехдневный траур по жертвам трагедии. Кадры из столицы Ливана — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Hussein Malla

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

Последствия взрыва в Бейруте
1 из 14

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

© AP Photo / Hussein Malla
© РИА Новости / Виссам Матта / Перейти в фотобанк

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Последствия взрыва в Бейруте
2 из 14

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

© РИА Новости / Виссам Матта
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© REUTERS / Mohamed Azakir

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

Последствия взрыва в Бейруте
3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

Последствия взрыва в Бейруте
4 из 14

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud
© REUTERS / Aziz Taher

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

Последствия взрыва в Бейруте
5 из 14

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

© REUTERS / Aziz Taher
© РИА Новости / Виссам Матта / Перейти в фотобанк

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

Последствия взрыва в Бейруте
6 из 14

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

© РИА Новости / Виссам Матта
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

Последствия взрыва в Бейруте
7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

Последствия взрыва в Бейруте
8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mohamed Azakir

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

Последствия взрыва в Бейруте
9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© AP Photo / Hassan Ammar

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

Последствия взрыва в Бейруте
10 из 14

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

© AP Photo / Hassan Ammar
© REUTERS / Issam Abdallah

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

Последствия взрыва в Бейруте
11 из 14

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

© REUTERS / Issam Abdallah
© AP Photo / Hussein Malla

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

Последствия взрыва в Бейруте
12 из 14

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

© AP Photo / Hussein Malla
© REUTERS / Aziz Taher

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

Последствия взрыва в Бейруте
13 из 14

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

© REUTERS / Aziz Taher
© AP Photo / Bilal Hussein

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

Последствия взрыва в Бейруте
14 из 14

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

© AP Photo / Bilal Hussein
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Взрыв в БейрутеБейрут
Популярные комментарии
Вообще-то аммиачная селитра это удобрение, но вам этого не понять
5 августа, 18:18
НСНаблюдатель Сторонний
2301007
Аммиачная селитра. Как-то раз у нас в Тольятти (лет 10 назад) один недоумок решил прокатиться в автобусе в час пик с канистрой аммиачной селитры. Автобус порвало в куски вместе с пассажирами. Черный день в истории города.
5 августа, 17:25
Андрей Андреев
10021003
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