"Катастрофа в полном смысле слова": последствия взрыва в Бейруте

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.
После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.
Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.
Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.
По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".
Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.
Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.
Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.
Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.
Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.
Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.
Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.
Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.
Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".
Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.
Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.
Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.
Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.
Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.
МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.
МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.
Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.
Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.
Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.
Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.