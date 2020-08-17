Власти Ливана продлили чрезвычайное положение в Бейруте

"После издания указа от 07.08.2020 по поводу объявления чрезвычайного положения в Бейруте на две недели - с 4 августа по 18 августа с возможностью продления, учитывая текущую ситуацию, которая требует продления режима чрезвычайной ситуации, решено на основе согласия президента и премьер-министра республики продлить чрезвычайное положение и соответствующие меры до 18 сентября 2020 года включительно", - отмечается в сообщении.