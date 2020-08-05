Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575379001.html
Премьер Ливана назвал причину взрыва в порту Бейрута
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 70 человек, ненадлежащее хранение 2750 тонн... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T01:53
взрыв в бейруте
дональд трамп
бейрут
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575375754_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_f452421ea0fadde952a94f09974d2032.jpg
https://ria.ru/20200805/1575378308.html
https://ria.ru/20200804/1575377699.html
https://ria.ru/20200804/1575377106.html
https://ria.ru/20200804/1575375677.html
1
бейрут
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575375754_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_f452421ea0fadde952a94f09974d2032.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575375754_200:0:2931:2048_1400x0_80_0_0_a94462f6aa7715bbacfca3019bab1b5a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575375754_541:0:2589:2048_1400x0_80_0_0_d1935871e0f6576e9fa1c006ec9acb91.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв в бейруте, дональд трамп, бейрут, ливан, в мире

Премьер Ливана назвал причину взрыва в порту Бейрута

01:53 05.08.2020
9518
© REUTERS / Mohamed AzakirПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Mohamed Azakir
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 70 человек, ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет, говорится в сообщении канцелярии президента Ливана в социальной сети Twitter.
"Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан", - заявил премьер.
При этом Дияб предложил сформировать комиссию для расследования происшествия, которая за 48 часов должна будет определить причину происшествия и выявить ответственных.

Били тревогу пять месяцев назад

Служба национальной безопасности Ливана пять месяцев назад начала расследование в связи с нахождением в порту Бейрута большого количества аммиачной селитры (или нитрата аммония), сообщает ливанский телеканал OTV со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
00:31
В Бейруте хотят ввести режим ЧП на две недели
По данным телеканала, в результате расследования было установлено, что вещества в ангаре крайне опасны.
В связи с этим было направлено распоряжение о назначении ответственного лица со стороны государства и управления порта для принятия мер, предотвращающих какие-либо чрезвычайные ситуации, включая взрыв.
"Основные предложения службы нацбезопасности заключались в создании особых условий хранения. В случае отсутствия необходимости в них было предложено продать эти вещества", - отмечает телеканал.
Согласно данным источника, взрывчатые вещества находились на борту корабля под флагом одной из африканских стран, которое было оставлено ее хозяевами несколько лет назад в связи с большим долгом.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 23:57
Бейрут объявили зоной бедствия

Версия Трампа

В то же время президент США Дональд Трампа, вопреки заявлениям ливанских властей, назвал случившееся в Бейруте "ужасной атакой", хотя основная версия взрыва — не теракт, а случайный подрыв взрывчатых веществ.
"Похоже, это была ужасная атака", - сказал Трамп на пресс-конференции.
"Многие люди погибли, сотни были тяжело ранены в большом взрыве в Бейруте. Мы молимся о жертвах. США готовы помочь Ливану", - добавил глава Белого дома.
Президент США пояснил, что встречался с американскими генералами, и они, по его утверждению, считают взрыв в Бейруте нападением.
Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
Вчера, 23:08
Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории ЛиванаВ районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Более 70 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется.
"Да, это похоже на то, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами, они, похоже, считают так же. Это не было что-то вроде какого-то производственного взрыва", - сказал Трамп.
"Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба", - добавил американский лидер.

Взрыв в Бейруте

Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта Бейрута, по свидетельству корреспондента РИА Новости, взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма
По последним данным, в результате погибли 73 человека, число пострадавших превысило 3,7 тысячи.
Искореженные здания и столб дыма: последствия мощного взрыва в Бейруте
Вчера, 21:42
Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в Бейруте
0011610
Обсудить 1
Взрыв в БейрутеДональд ТрампБейрутЛиванВ мире
Рекомендуем
Последствия взрыва в Бейруте
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
Искореженные здания и столб дыма: последствия мощного взрыва в Бейруте
Ливанский телеканал выдвинул версию о происхождении взрыва в Бейруте
LIVE: В Бейруте прогремел мощный взрыв
В Бейруте прогремел мощный взрыв
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Трамп объяснил, почему считает взрыв в Бейруте "нападением"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока"
Видео потасовки с участием украинской топ-модели в Турции
Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
Которская бухта, Черногория
Украинского консула возмутило открытие границ Черногории для россиян
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Бейрут объявили зоной бедствия
Автомобиль скорой помощи в США
У берегов Калифорнии обнаружили машину-амфибию и утонувших морпехов
Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
LIVE: В Бейруте прогремел мощный взрыв
Взрыв в Бейруте. Онлайн-репортаж
Пограничник на КПП
На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
В Бейруте хотят ввести режим ЧП на две недели
Драка двух огромных змей. Стоп-кадр из видео
В Индии сняли на видео драку гигантских змей
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Число умерших от COVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек
08:06Синоптики пообещали жаркую погоду в Москве в среду
07:57Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте
07:18Дегтярев не захотел повышать себе зарплату
07:02Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли
06:52Врач дала советы страдающим от гипертонии
05:09Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google
05:07Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
04:08СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
03:28Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
03:27Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
03:24Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
03:21Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
03:18Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19
03:15В МГМУ рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
03:12Россияне назвали причины увольнения с работы
03:04С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
03:00Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России
02:58Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
02:19Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
Лента новостейМолния