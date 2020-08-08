Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна рассказал, как она хранилась

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший капитан судна Rhosus, которое перевозило взорвавшуюся в порту Бейрута аммиачную селитру, Борис Прокошев рассказал Бывший капитан судна Rhosus, которое перевозило взорвавшуюся в порту Бейрута аммиачную селитру, Борис Прокошев рассказал РБК о том, что могло стать причиной произошедшего.

Он пояснил, что само по себе вещество взорваться не могло.

"Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор", — пояснил собеседник.

На вопрос о том, могла ли селитра потерять свои свойства за годы, прошедшие со времени ее конфискации властями Ливана, капитан ответил, что она хранилась герметично.

"Дело в том, что селитра находилась в двух мешках — герметичном полиэтиленовом, а он еще помещен в другой мешок — полипропиленовый, что ли, такой плотный, пластиковый. Воздух и вода туда не поступали", — заверил он.

Взрыв прогремел в районе порта Бейрута во вторник. Число жертв превысило 150 человек, свыше 60 числятся пропавшими без вести, несколько тысяч получили ранения. В результате взрыва повреждения получила также половина зданий города.

По предварительным данным, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры.