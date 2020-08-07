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Россияне не значатся в списке погибших во время взрыва в Бейруте
Россияне не значатся в списке погибших от взрыва в Бейруте, который в пятницу вечером опубликовало в ливанских СМИ министерство здравоохранения Ливана. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T22:34
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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Разбор завалов после взрыва: в Бейруте продолжается спасательная операция
В Бейруте продолжается разбор завалов после мощного взрыва, произошедшего в порту 4 августа. МЧС России помогает проводить спасательную операцию. На месте бригады работают круглосуточно. Под завалами все еще остаются люди. Пропавшими без вести числятся десятки человек.
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Россияне не значатся в списке погибших во время взрыва в Бейруте

18:23 07.08.2020 (обновлено: 22:34 07.08.2020)
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© REUTERS / Mohamed AzakirПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Mohamed Azakir
ДОХА, 7 авг - РИА Новости. Россияне не значатся в списке погибших от взрыва в Бейруте, который в пятницу вечером опубликовало в ливанских СМИ министерство здравоохранения Ливана.
Согласно опубликованному списку минздрава, в него вошли 152 человека, подавляющее большинство из них - ливанцы и сирийцы, также есть несколько граждан Бангладеш, граждане Пакистана, Австралии и Египта. Россиян в этом списке нет, но национальность и личности 17 погибших пока не опознаны.
Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщало о 154 жертвах разрушительного взрыва в порту Бейрута, который произошел во вторник вечером.
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