https://ria.ru/20200807/1575503501.html
Россияне не значатся в списке погибших во время взрыва в Бейруте
Россияне не значатся в списке погибших от взрыва в Бейруте, который в пятницу вечером опубликовало в ливанских СМИ министерство здравоохранения Ливана. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:23
2020-08-07T22:34
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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бейрут
ливан
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Разбор завалов после взрыва: в Бейруте продолжается спасательная операция
В Бейруте продолжается разбор завалов после мощного взрыва, произошедшего в порту 4 августа. МЧС России помогает проводить спасательную операцию. На месте бригады работают круглосуточно. Под завалами все еще остаются люди. Пропавшими без вести числятся десятки человек.
2020-08-07T18:23
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире