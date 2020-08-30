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Число жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 190 человек
Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 190, всего ранения получили более 6,5 тысячи человек, говорится в еженедельном отчете правительства,... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T10:58
2020-08-30T11:04
бейрут
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Число жертв взрыва в порту <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a> увеличилось до 190, всего ранения получили более 6,5 тысячи человек, говорится в еженедельном отчете правительства, опубликованном в воскресенье.Сообщается, что три человека остаются пропавшими без вести, 300 тысяч человек остались без крова, более 50 тысяч домов пострадали от взрыва.Ранее власти информировали о более чем 170 погибших.Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели был введен режим чрезвычайного положения. После этого в городе прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.
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бейрут, в мире

Число жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 190 человек

10:58 30.08.2020 (обновлено: 11:04 30.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в порту Бейрута
Последствия взрыва в порту Бейрута
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия взрыва в порту Бейрута
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 190, всего ранения получили более 6,5 тысячи человек, говорится в еженедельном отчете правительства, опубликованном в воскресенье.
Сообщается, что три человека остаются пропавшими без вести, 300 тысяч человек остались без крова, более 50 тысяч домов пострадали от взрыва.
Ранее власти информировали о более чем 170 погибших.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели был введен режим чрезвычайного положения. После этого в городе прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.
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