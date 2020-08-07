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СМИ: в Бейруте директора порта задержали по делу о взрыве
Директор порта Бейрута Хасан Корейтем оказался в числе 16 задержанных в рамках первого этапа расследования взрыва в порту, который произошел во вторник вечером... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T00:31
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

СМИ: в Бейруте директора порта задержали по делу о взрыве

00:31 07.08.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте
© РИА Новости / Валерий Мельников
ДОХА, 7 авг - РИА Новости. Директор порта Бейрута Хасан Корейтем оказался в числе 16 задержанных в рамках первого этапа расследования взрыва в порту, который произошел во вторник вечером и унес жизни 137 человек, сообщил ливанский телеканал LBC со ссылкой на источники в прокуратуре.
Как заявлял ранее Корейтем, он знал о хранении в порту взрывчатых веществ, но не представлял, что они настолько опасны. Также он отмечал, что портовые службы несколько раз с 2014 года уведомляли судебные власти о наличии опасного груза, но не получили от них никакого ответа, как с ним поступить.
По информации телеканала, Хасан Корейтем задержан в числе 16 подозреваемых, также в отношении него выдано предписание о запрете выезда за пределы страны.
Ранее представитель военного суда Ливана Фади Акики сообщил о задержании 16-ти человек после допроса более 18 человек по делу о взрыве в порту Бейрута.
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Ранее ливанский телеканал MTV показал документ с распоряжением из Центробанка для банков и других финансовых организаций заморозить счета семи человек, в том числе руководителя порта и главы Таможенного управления.
Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.
По последним данным, при взрыве погибли 137 человек, около 5 тысяч получили ранения. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.
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