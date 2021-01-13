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Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
Гражданин России Борис Прокошев, ордер на арест которого в связи со взрывом в порту Бейрута выдал Интерпол, прокомментировал это решение в беседе со "Звездой". РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T06:28
2021-01-13T09:22
россия
взрыв в бейруте
интерпол
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ливан
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Гражданин России Борис Прокошев, ордер на арест которого в связи со взрывом в порту Бейрута выдал Интерпол, прокомментировал это решение в беседе со "Звездой".О том, что Интерпол выдал ордер на арест Прокошева и его соотечественника Игоря Гречушкина, ранее сообщило ливанское агентство NNA.Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. Прокошев на тот момент являлся капитаном сухогруза. В 2013 году судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате судовладелец обанкротился и фактически бросил экипаж. Аммиачная селитра, которая впоследствии взорвалась в порту Бейрута, была конфискована с сухогруза в 2014-м.Он напомнил, что перевозимый груз был легальным."Что судовладелец не заплатил портовые сборы, не моя вина, а судовладельца, который и мне не выплатил 60 тысяч долларов. Не понимаю, какие нужно иметь перевернутые мозги, чтобы выдать ордер на мой арест", — добавил он.В августе прошлого года в районе морского порта Бейрута прогремел разрушительный взрыв. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы вылетели стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн аммиачной селитры, ранее конфискованной с Rhosus. Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения.Как заявил РИА Новости заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук, запрос Ливана в Интерпол об аресте двоих россиян из-за взрыва носит демонстрационный характер и призван показать своим гражданам, что ливанские власти предпринимают усилия в поиске виновных.
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россия, взрыв в бейруте, интерпол, бейрут, ливан, в мире

Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте

06:28 13.01.2021 (обновлено: 09:22 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в порту Бейрута
Последствия взрыва в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Гражданин России Борис Прокошев, ордер на арест которого в связи со взрывом в порту Бейрута выдал Интерпол, прокомментировал это решение в беседе со "Звездой".
О том, что Интерпол выдал ордер на арест Прокошева и его соотечественника Игоря Гречушкина, ранее сообщило ливанское агентство NNA.
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Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. Прокошев на тот момент являлся капитаном сухогруза. В 2013 году судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате судовладелец обанкротился и фактически бросил экипаж. Аммиачная селитра, которая впоследствии взорвалась в порту Бейрута, была конфискована с сухогруза в 2014-м.

"Я в шоке и ничего не понимаю. Я бы еще мог понять, если бы мы везли груз в Ливан. Мы же его везли в Мозамбик, а ливанские власти нас захватили вместе с грузом и не выпустили из порта. Понятно, что они нашли причину, что судовладелец не заплатил портовые сборы. Ну а капитан судна-то здесь при чем?" — задался вопросом Прокошев.

Он напомнил, что перевозимый груз был легальным.
"Что судовладелец не заплатил портовые сборы, не моя вина, а судовладельца, который и мне не выплатил 60 тысяч долларов. Не понимаю, какие нужно иметь перевернутые мозги, чтобы выдать ордер на мой арест", — добавил он.
В августе прошлого года в районе морского порта Бейрута прогремел разрушительный взрыв. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы вылетели стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн аммиачной селитры, ранее конфискованной с Rhosus. Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения.
Как заявил РИА Новости заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук, запрос Ливана в Интерпол об аресте двоих россиян из-за взрыва носит демонстрационный характер и призван показать своим гражданам, что ливанские власти предпринимают усилия в поиске виновных.
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