https://ria.ru/20210112/beyrut-1592738119.html

Интерпол выдал ордер на арест двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута

Интерпол выдал ордер на арест двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута

Интерпол выдал ордер на арест граждан России Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева из-за взрыва в порту Бейрута, сообщило ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T16:18

2021-01-12T16:18

2021-01-12T17:25

взрыв в бейруте

интерпол

португалия

бейрут

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 12 янв — РИА Новости. Интерпол выдал ордер на арест граждан России Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева из-за взрыва в порту Бейрута, сообщило ливанское национальное агентство NNA.Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. В 2013 году судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате Гречушкин обанкротился и фактически бросил экипаж: российским и украинским морякам пришлось около года находиться в Бейруте, им не платили зарплату и не выдавали продовольствие. Капитаном Rhosus при этом был Прокошев. В августе прошлого года из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами с корабля еще в 2014 году и хранившейся впоследствии на складе, в бейрутском порту прогремел мощный взрыв. Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения. Столицу Ливана признали районом бедствия, до 19 сентября в городе действовал режим чрезвычайного положения.После этого по Бейруту прокатилась волна антиправительственных митингов, по итогам которых премьер страны Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.Международный ордер на арест Гречушкина и Прокошева ливанский суд запросил в октябре прошлого года. Также Интерпол выдал красную метку на предпринимателя из Португалии, который в 2014 году проводил оценку склада номер 12 в ливанской гавани, где хранилось взрывоопасное вещество.

https://ria.ru/20201224/fotograf-1590762012.html

https://ria.ru/20200904/beyrut-1576726763.html

португалия

бейрут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в бейруте, интерпол, португалия, бейрут, ливан, в мире