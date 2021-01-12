Интерпол выдал ордер на арест двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута
16:18 12.01.2021 (обновлено: 17:25 12.01.2021)
© AP Photo / Hussein MallaТушение пожара в порту Бейрута
© AP Photo / Hussein Malla
Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. В 2013 году судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате Гречушкин обанкротился и фактически бросил экипаж: российским и украинским морякам пришлось около года находиться в Бейруте, им не платили зарплату и не выдавали продовольствие. Капитаном Rhosus при этом был Прокошев.
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В августе прошлого года из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами с корабля еще в 2014 году и хранившейся впоследствии на складе, в бейрутском порту прогремел мощный взрыв. Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения. Столицу Ливана признали районом бедствия, до 19 сентября в городе действовал режим чрезвычайного положения.
После этого по Бейруту прокатилась волна антиправительственных митингов, по итогам которых премьер страны Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.
Международный ордер на арест Гречушкина и Прокошева ливанский суд запросил в октябре прошлого года. Также Интерпол выдал красную метку на предпринимателя из Португалии, который в 2014 году проводил оценку склада номер 12 в ливанской гавани, где хранилось взрывоопасное вещество.
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