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Интерпол выдал ордер на арест двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута
Интерпол выдал ордер на арест двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута
Интерпол выдал ордер на арест граждан России Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева из-за взрыва в порту Бейрута, сообщило ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T16:18
2021-01-12T17:25
взрыв в бейруте
интерпол
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ливан
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БЕЙРУТ, 12 янв — РИА Новости. Интерпол выдал ордер на арест граждан России Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева из-за взрыва в порту Бейрута, сообщило ливанское национальное агентство NNA.Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. В 2013 году судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате Гречушкин обанкротился и фактически бросил экипаж: российским и украинским морякам пришлось около года находиться в Бейруте, им не платили зарплату и не выдавали продовольствие. Капитаном Rhosus при этом был Прокошев. В августе прошлого года из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами с корабля еще в 2014 году и хранившейся впоследствии на складе, в бейрутском порту прогремел мощный взрыв. Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения. Столицу Ливана признали районом бедствия, до 19 сентября в городе действовал режим чрезвычайного положения.После этого по Бейруту прокатилась волна антиправительственных митингов, по итогам которых премьер страны Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.Международный ордер на арест Гречушкина и Прокошева ливанский суд запросил в октябре прошлого года. Также Интерпол выдал красную метку на предпринимателя из Португалии, который в 2014 году проводил оценку склада номер 12 в ливанской гавани, где хранилось взрывоопасное вещество.
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взрыв в бейруте, интерпол, португалия, бейрут, ливан, в мире

Интерпол выдал ордер на арест двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута

16:18 12.01.2021 (обновлено: 17:25 12.01.2021)
 
© AP Photo / Hussein MallaТушение пожара в порту Бейрута
Тушение пожара в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Hussein Malla
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БЕЙРУТ, 12 янв — РИА Новости. Интерпол выдал ордер на арест граждан России Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева из-за взрыва в порту Бейрута, сообщило ливанское национальное агентство NNA.
Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. В 2013 году судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате Гречушкин обанкротился и фактически бросил экипаж: российским и украинским морякам пришлось около года находиться в Бейруте, им не платили зарплату и не выдавали продовольствие. Капитаном Rhosus при этом был Прокошев.
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В августе прошлого года из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами с корабля еще в 2014 году и хранившейся впоследствии на складе, в бейрутском порту прогремел мощный взрыв. Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения. Столицу Ливана признали районом бедствия, до 19 сентября в городе действовал режим чрезвычайного положения.
После этого по Бейруту прокатилась волна антиправительственных митингов, по итогам которых премьер страны Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.
Международный ордер на арест Гречушкина и Прокошева ливанский суд запросил в октябре прошлого года. Также Интерпол выдал красную метку на предпринимателя из Португалии, который в 2014 году проводил оценку склада номер 12 в ливанской гавани, где хранилось взрывоопасное вещество.
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Взрыв в БейрутеИнтерполПортугалияБейрутЛиванВ мире
 
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