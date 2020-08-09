СМИ: в Бейруте на месте взрыва в порту осталась воронка глубиной 43 метра

Разрушительный взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. По данным местных властей, взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. По последним данным, погибли 158 человек, более шести тысяч получили ранения. Взрывная волна уничтожила и повредила десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла.