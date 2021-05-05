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Из Ливана вывезли опасные вещества, найденные после взрыва в Бейруте
Из Ливана вывезли опасные вещества, найденные после взрыва в Бейруте
Немецкая компания вывезла из Ливана 59 контейнеров со взрывоопасными веществами, которые были обнаружены в порту Бейрута и его окрестностях после взрыва 4... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T17:09
2021-05-05T17:09
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 5 мая - РИА Новости. Немецкая компания вывезла из Ливана 59 контейнеров со взрывоопасными веществами, которые были обнаружены в порту Бейрута и его окрестностях после взрыва 4 августа 2020 года, заявила пресс-служба правительства Ливана в среду."Под личным контролем (исполняющего обязанности) премьер-министра Хассана Дияба спустя восемь месяцев из Ливана вывезли 59 контейнеров веществ повышенной опасности, которые были обнаружены в порту Бейрута и в других местах после катастрофического взрыва 4 августа", - говорится в опубликованном в Twitter заявлении.Согласно сообщению, по договору с ливанскими властями немецкая компания Combi lift до сегодняшнего дня создавала условия и обеспечивала безопасное хранение обнаруженных веществ. "Согласно контракту, эти вещества сегодня были вывезены из Ливана", - отмечает пресс-служба.Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью, сильно пострадали системы электроснабжения и водоснабжения столицы. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия, в городе до 19 сентября был введен режим чрезвычайного положения. После этого в городе прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210113/beyrut-1592816761.html
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Из Ливана вывезли опасные вещества, найденные после взрыва в Бейруте

17:09 05.05.2021
 
© AP Photo / Hussein Malla, FileПоследствия взрыва в порту Бейрута
Последствия взрыва в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© AP Photo / Hussein Malla, File
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БЕЙРУТ, 5 мая - РИА Новости. Немецкая компания вывезла из Ливана 59 контейнеров со взрывоопасными веществами, которые были обнаружены в порту Бейрута и его окрестностях после взрыва 4 августа 2020 года, заявила пресс-служба правительства Ливана в среду.
"Под личным контролем (исполняющего обязанности) премьер-министра Хассана Дияба спустя восемь месяцев из Ливана вывезли 59 контейнеров веществ повышенной опасности, которые были обнаружены в порту Бейрута и в других местах после катастрофического взрыва 4 августа", - говорится в опубликованном в Twitter заявлении.
Согласно сообщению, по договору с ливанскими властями немецкая компания Combi lift до сегодняшнего дня создавала условия и обеспечивала безопасное хранение обнаруженных веществ. "Согласно контракту, эти вещества сегодня были вывезены из Ливана", - отмечает пресс-служба.
Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью, сильно пострадали системы электроснабжения и водоснабжения столицы. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия, в городе до 19 сентября был введен режим чрезвычайного положения. После этого в городе прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.
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