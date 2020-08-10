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Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
Правительство Ливана подало в отставку, заявил министр здравоохранения республики Хамед Хасан в эфире телеканала LBC. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T18:30
протесты в бейруте
бейрут
ливан
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ливан
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

17:35 10.08.2020 (обновлено: 18:30 10.08.2020)
39502
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Правительство Ливана подало в отставку, заявил министр здравоохранения республики Хамед Хасан в эфире телеканала LBC.
После завершения заседания СМИ сообщили об уходе с поста главы Минобороны страны Зейны Акр. Кроме того, ранее с аналогичными заявлениями уже выступили несколько членов правительства.
Министерство обороны Израиля
Вчера, 13:54
Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
Однако эта информация еще не означает официальной отставки кабмина. Ожидается, что сегодня вечером по данному вопросу выскажется премьер-министр.
Уход правительства в полном составе будет означать, что ливанские власти выполнят одно из требований жителей Бейрута, которые с пятницы выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения. Демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидали гранаты со слезоточивым газом. Среди прочего митингующие выступали за роспуск парламента и проведение реформ.
В пятницу они захватили здания четырех министерств, но армии удалось вытеснить их из правительственных комплексов. В результате беспорядков, как сообщили в МВД, погиб сотрудник сил безопасности, пострадали более 700 человек.
Столкновения в центре Бейрута
8 августа, 21:47
Премьер Ливана предложил провести досрочные парламентские выборы
1261014255255
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Протесты в БейрутеБейрутЛиванВ мире
Популярные комментарии
И нашему не мешало бы
10 августа, 17:48
АЕАрсен Енгибаров
128200036
Эй батька, бери пример!)
10 августа, 17:45
Alexandr  
124300028
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