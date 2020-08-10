https://ria.ru/20200810/1575600675.html
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
Правительство Ливана подало в отставку, заявил министр здравоохранения республики Хамед Хасан в эфире телеканала LBC. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:35
2020-08-10T18:30
протесты в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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https://ria.ru/20200808/1575538323.html
Арсен Енгибаров
И нашему не мешало бы
166
Alexandr
Эй батька, бери пример!)
155
20
бейрут
ливан
РИА Новости
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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протесты в бейруте, бейрут, ливан, в мире
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Правительство Ливана
подало в отставку, заявил министр здравоохранения республики Хамед Хасан в эфире телеканала LBC
.
После завершения заседания СМИ сообщили об уходе с поста главы Минобороны страны Зейны Акр. Кроме того, ранее с аналогичными заявлениями уже выступили несколько членов правительства.
Однако эта информация еще не означает официальной отставки кабмина. Ожидается, что сегодня вечером по данному вопросу выскажется премьер-министр.
Уход правительства в полном составе будет означать, что ливанские власти выполнят одно из требований жителей Бейрута, которые с пятницы выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения. Демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидали гранаты со слезоточивым газом. Среди прочего митингующие выступали за роспуск парламента и проведение реформ.
В пятницу они захватили здания четырех министерств, но армии удалось вытеснить их из правительственных комплексов. В результате беспорядков, как сообщили в МВД, погиб сотрудник сил безопасности, пострадали более 700 человек.